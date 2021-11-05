Вмирають за лічені хвилини. COVID-19 стає агресивнішим

Пацієнтам може стати гірше за кілька хвилин / Колаж "Сьогодні"

В Україні з кожним днем зростає кількість хворих на COVID-19. Усього інфекцію підтвердили у 3 032 951 особи. Лікарі стверджують, що під час коронавірусу людині може стати гірше за лічені хвилини.

Про це йдеться у матеріалі сайту "Сьогодні".

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Немає часу на скорботу

Щодня, на жаль, у відділенні бувають померлі від коронавірусу. У лікарів немає часу на скорботу: на них чекають інші пацієнти.

Щоденний обхід відбувається у середньому годину. Завідувач слухає хворого, міряє тиск та сатурацію.

"Сатурацію потрібно міряти дуже акуратно та швидко. Людина ж перебуває на кисні. Щоб поміряти сатурацію, маску потрібно знімати, але людині може стати погано. Лікар не повинен прогавити цей момент і відразу повинен повернути хворому кисень. Це все дуже серйозно ", – стверджує заввідділенням у 5 клінічній лікарні Києва Валерій Батушкін.

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 4 листопада, в Україні зафіксували 26 488 нових випадків COVID-19. А за попередній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

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Усього інфекцію підтвердили у 3032951 людина. Минулої доби від COVID-19 померли 696 жителів України (всього – 70 842). Вилікувати вдалося 2492419 інфікованих (13281 – за останню добу).

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