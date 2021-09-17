Вісім областей України не відповідають "зеленій зоні"

Показники восьми областей не відповідають "зеленій зоні" карантину / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Всі області України станом на 17 вересня перебувають у "зеленій зоні" адаптивного карантину. Однак вже у восьми регіонах країни епідеміологічні показники не в межах норми.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою на захворювання повинна становити не більше 50%. Однак цей показник перевищено в областях:

Вінницькій – 80,6%

Дніпропетровській – 52,9%

Івано-Франківській області – 61,9%

Львівській області – 79,2%

Миколаївській – 104,7%

Рівненській області – 60,0%

Сумській – 58,9%

Харківській – 56,8%

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Скільки українців захворіло за добу

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Всього інфекцію підтвердили у 2 338 164 осіб.

За минулу добу від COVID-19 померли 99 жителів України (всього – 54 750).

Вилікувати вдалося 2 228 543 інфікованих (1914 – за останню добу).

Раніше ми повідомляли, що Україна витратила на боротьбу з COVID-19 десятки мільярдів.

Також нагадаємо, як працюватимуть школи України після посилення карантину.