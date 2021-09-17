В Україні збільшилася кількість хворих на COVID-19 – нові дані

У МОЗ раніше заявляли, що говорити про третю хвилю ще рано, але статистика залишається тривожною

У країні знову зростає кількість хворих на COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні у четвер, 16 вересня, підтвердили 6624 нових випадків коронавірусу. Це на 880 більше, ніж добою раніше.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 338 164 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 99 жителів України (усього – 54 750). Вилікувати вдалося 2 228 543 інфікованих (1914 – за останню добу).

Чим небезпечний штам "Дельта"?

"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його більш проникаючим в клітини людини.

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Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінуючий. В Public Health England оцінили ризики "Дельти" в порівнянні з іншими штамами:

"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);

ризик госпіталізації вищий;

Реклама ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

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