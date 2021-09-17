В Україні збільшилася кількість хворих на COVID-19 – нові дані

В Україні у четвер, 16 вересня, підтвердили 6624 нових випадків коронавірусу. Це на 880 більше, ніж добою раніше.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Коронавірус. У МОЗ пояснили, чому зростає захворюваність
Усього інфекцію підтвердили у 2 338 164 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 99 жителів України (усього – 54 750). Вилікувати вдалося 2 228 543 інфікованих (1914 – за останню добу).
Чим небезпечний штам "Дельта"?
"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його більш проникаючим в клітини людини.
Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінуючий. В Public Health England оцінили ризики "Дельти" в порівнянні з іншими штамами:
"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);
ризик госпіталізації вищий;
ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.
Раніше ми повідомляли:
- Кабмін 13 вересня прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами і введенням електронних COVID-сертифікатів для щеплених людей.
- Також нагадаємо, всі області України станом на 14 вересня знаходяться в "зеленій зоні" адаптивного карантину. Однак уже в шести регіонах країни епідеміологічні показники перебувають за межами норми .