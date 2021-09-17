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В Украине увеличилось количество больных COVID-19 – новые данные

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
17 сентября, 08:14
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В Минздраве ранее заявляли, что говорить о третьей волне еще рано, но статистика остается тревожной
В стране снова растет количество больных COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"
В стране снова растет количество больных COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине в четверг, 16 сентября, подтвердили 6624 новых случаев коронавируса. Это на 880 больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 338 164 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 99 жителей Украины (всего – 54 750). Вылечить удалось 2 228 543 инфицированных (1914 – за последние сутки).

Чем опасен штамм "Дельта"?

"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

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Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:

  • "Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);

  • риск госпитализации выше;

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    эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

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