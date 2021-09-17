В Украине увеличилось количество больных COVID-19 – новые данные

В Украине в четверг, 16 сентября, подтвердили 6624 новых случаев коронавируса. Это на 880 больше, чем сутками ранее.
Об этом сообщили в Минздраве.
Всего инфекцию подтвердили у 2 338 164 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 99 жителей Украины (всего – 54 750). Вылечить удалось 2 228 543 инфицированных (1914 – за последние сутки).
Чем опасен штамм "Дельта"?
"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.
Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:
"Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);
риск госпитализации выше;
эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.
Ранее мы сообщали:
- Кабмин 13 сентября принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами и вводом электронных COVID-сертификатов для привитых людей.
- Также напомним, все области Украины по состоянию на 14 сентября находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако уже в шести регионах страны эпидемиологические показатели находятся за пределами нормы.