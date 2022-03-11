ЗСУ ліквідували генерал-майора РФ Колесникова

ЗСУ позбавили окупантів орієнтира / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники продовжують тримати оборону наших територій, військові ліквідували командувача російської армії генерал-майора Андрія Колесникова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють Сухопутні війська України.

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Командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1", депутат Верховної Ради VIII скликання Артем Вітко опублікував відео.

Довідка

У 2021 році генерал-майора Андрій Колесников став командувачем 29-ї армії Східного військового округу (ВВО).

До цього він виконував обов'язки начальника штабу загальновійськової армії, дислокованої у Московській області.

Додамо, що на 11 березня Росія у війні проти України втратила понад 12 тисяч людей.

Військові РФ в українському полоні

Швидке захоплення нашої країни пішло не за планом через те, що влада окупантів не поінформувала своїх найманців, як довго триватиме так звана "операція зі звільнення України". Військовополонений розповів, що не очікував такого.

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11 березня поліцейські із Сумської області спільно з представниками тероборони затримали 29 військовослужбовців РФ.

10 березня російські військові розповіли, що не чекали стрілянини у мирних жителів.

Військовополонений з Росії Володимир Рассказов вибачився перед українцями, що російські війська вторглися на нашу територію "як військові злочинці".

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Інший військовополонений розповів, яка насправді ситуація з відправкою армії РФ до України.

7 березня Оперативний штаб ЗСУ опублікував відео допиту полоненого російського військовослужбовця.

4 березня було опубліковано перший список військовополонених солдатів Росії, обманом залучених на територію мирної України.

24 лютого радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що українська армія захопила перших полонених російських військових.