У Росії все брешуть: ексклюзивна розмова з полоненими окупантами

Російські військові розповіли, що не чекали стрілянини у мирних жителів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Одні їхали на навчання, інші думали, вони миротворці – російські бранці в один голос розповідають такі байки та легенди. Деяким солдатам ледве виповнилося 18 років. Їх відправляли воювати за так звані "ЛНР" та "ДНР", інші намагалися взяти штурмом Херсон. Після розстрілу Збройними Силами України ворожої колони тинялися лісами, полями та селами. Відступати у Росію боялися, бо їх там одразу розстріляли б свої. Вирішили здатися в полон.

"Командування наше говорило, що артилерія стріляє по якихось точках, де мирного населення немає. Тільки потім, коли здалися в полон, ми дізналися, що наша артилерія стріляє у мирних жителів. Ну, ми, звичайно, були трохи шоковані тим, що наша російська армія у мирних жителів стріляє", — розповідає полонений російський солдат Володимир Ключников.

Він каже, що вони вибігли з "Тигрів", лягли, і коли українські військові до них підійшли, склали зброю.

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"Те, що говорять по телебаченню в Росії, все не так, те, що багато всього обманюють, накручують, навіть не те, що накручують, а брешуть. Ось. Обстановку реальну сказали, яка є, те, що в мирних стріляють, обстрілюють будинки мирних жителів", — сказав полонений російський військовий Євген Павотов.

Полонений Дмитро Науменко також зрозумів, що російське телебачення бреше.

"У Росії в нас, я так зрозумів, це все не афішується і за це садять, що це нібито фейк. А як це може бути фейком, якщо я тут", — каже він.

За словами Науменка, дороги назад у них не було — там на них чекала або смерть від своїх же, або в'язниця.

"Назад не можна тому, що або свої застрелять, або посадять на років 20. А ось у нас, які хлопці там останні їхали, там одного свої взагалі вбили, а другого осколком зачепили", — розповів він.

Полонений російський військовий В'ячеслав Бородій розповів, як потрапив у полон.

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"Там "Град" мав стріляти з колони, а ми від колони від'їхали в цей момент, як я зрозумів, щоб сліди поряд подивитися від машини. Коли "Град" вистрілив, від'їхати мав, ну вся колона, щоб з повітря удару не було. І ми на зв'язок не змогли вийти, поки ми шукали, нам місцеві жителі шини прострелили, от ми й по полях півтора дні були. Згодом місцеві жителі нас знайшли, ми здалися. Ми сюди зайшли не як миротворці, місцеві жителі не раді бачити нас, тут по мирному населенню вогонь іде. Просив звернутися маму до спілки солдатських матерів", — сказав він.

Війна в Україні 10 березня