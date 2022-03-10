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В России все лгут: эксклюзивный разговор с пленными оккупантами

Эксклюзив
Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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10 марта, 16:09
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Российские военные рассказали, что не ожидали стрельбы по мирным жителям
Пленные российские военные
Пленные российские военные / Фото: Коллаж: Сегодня

Одни ехали на учения, другие думали, они миротворцы – российские пленники в один голос рассказывают такие басни и легенды. Некоторым солдатам едва исполнилось 18 лет. Их отправляли воевать за так называемые "ЛНР" и "ДНР", другие пытались взять штурмом Херсон. После расстрела Вооруженными Силами Украины вражеской колонны бродили по лесам, полям и селам. Отступать в Россию боялись, потому что их там сразу расстреляли бы свои же. Решили сдаться в плен.

"Командование наше говорило, что артиллерия стреляет по каким-то точкам, ну, где мирного населения нет. Только потом, когда сдались в плен, мы узнали то, что наша артиллерия стреляет по мирным жителям. Ну, мы, конечно, были немного в шоке от того, что наша российская армия по мирным жителям стреляет", — рассказывает пленный российский солдат Владимир Ключников.

Он говорит, что они выбежали из "Тигров", легли и когда украинские военные к ним подошли, сложили оружие.

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"То, что говорят по телевидению в России, все не так, то, что много всего обманывают, накручивают, даже, не то, что накручивают, а врут. Вот. Обстановку реальную сказали, которая есть, то, что по мирным стреляют, обстреливают дома мирных жителей", — сказал пленный российский военный Евгений Павотов.

Пленный Дмитрий Науменко тоже понял, что российское телевидение лжет.

"В России у нас, я так понял, это все не афишируется и за это сажают, то, что это якобы фэйк. А как это может быть фэйком, если я тут", — говорит он.

По словам Науменко, дороги назад у них не было — там их ждала либо смерть от своих же, либо тюрьма.

"Назад нельзя потому, что либо свои застрелят, либо посадят на лет 20. А вот у нас, которые мальчики там последние ехали, там одного свои вообще убили, а второго вон осколком зацепили", — рассказал он.

Пленный российский военный Вячеслав Бородий рассказал, как попал в плен.

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"Там "Град" должен был стрелять из колонны, а мы от колонны отъехали в этот момент, как я понял, чтобы следы рядом посмотреть от машины. Когда "Град" выстрелил, отъехать должен был, ну вся колонна, чтобы с воздуха удара не было. И мы на связь не смогли выйти, пока мы искали, нам местные жители шины прострелили, вот и мы по полям полтора дня были. Потом местные жители нас нашли, мы сдались. Мы сюда зашли, не как миротворцы, местные жители не рады нас видеть, здесь по мирному населению огонь идет. Просил обратиться маму в союз солдатских матерей", — сказал он.

Война в Украине 10 марта

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