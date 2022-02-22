Зеленський не виключає розриву відносин з Росією

Зеленський пригрозив Кремлю розривом дипвідносин / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна може розірвати дипломатичні відносини із Москвою. Про це він сказав на спільній пресконференції із президентом Естонії Аларом Карісом.

"Ми бачимо наступ на суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Мені надійшов запит від МЗС України, щоб я розглянув питання про розрив дипломатичних відносин з РФ. Я відразу після нашої пресконференції працюватиму над цим питанням, і не лише над цим. А і над нашими кроками для деескалації з боку РФ. Ми вважаємо, що це юридична агресія, яка дає міцний фундамент для ескалації з боку Росії та бойовиків, які оточують тимчасово окуповані українські території. Ми закликаємо Росію вирішувати питання шляхом діалогу. Ми готові засідати на будь-яких майданчиках", – сказав він.

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Загострення ситуації

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України, коментуючи ситуацію із визнанням "ЛДНР".

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22 лютого "депутат" так званої "народної ради" самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".

Президент США Джо Байден заявив, що незабаром підпише указ про нові санкції у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "республік ЛДНР". У Байдена заявили, що санкції проти "ЛДНР" не входять до пакету заходів, які США підготували на випадок російського вторгнення до України.

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