Чекати на нову хвилю? В Україні знову зростає кількість COVID-хворих

В Україні все більше людей хворіють на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 18 січня, в Україні зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 4 257 випадків більше, ніж за 17 січня

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також минулої доби:

госпіталізовано – 2 401 особа;

летальних наслідків – 163;

одужало – 5 413 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 780 903 особи;

одужало – 3 567 336 осіб;

летальних наслідків – 98 712.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 1 268;

Вінницька область – 767;

Волинська область – 157;

Дніпропетровська область – 414;

Донецька область – 483;

Житомирська область – 258;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 201;

Івано-Франківська область – 1 575;

Київська область – 491;

Кіровоградська область – 86;

Луганська область – 215;

Львівська область – 956;

Миколаївська область – 222;

Одеська область – 534;

Полтавська область – 470;

Рівненська область – 568;

Сумська область – 860;

Тернопільська область – 528;

Харківська область – 666;

Херсонська область – 305;

Хмельницька область – 625;

Черкаська область – 300;

Чернівецька область – 513;

Чернігівська область – 61.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Україну накриє нова хвиля COVID-19: на що чекати і чи готові медики

Медична система України готується до чергового навантаження через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

"Тенденції щодо поширення "Омікрону" у світі свідчать про те, що Україна теж не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби. Водночас медична система постійно вдосконалюється до чергового навантаження", – йдеться у повідомленні МОЗ.

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Ефективними у боротьбі з пандемією залишаються прості правила:

використання захисних масок;

дотримання дистанції;

регулярне миття рук;

вакцинація від COVID-19

"Нагадуємо, що невакциновані мають у десять разів вищий ризик смертності від COVID-19 і в 4,5 рази вищий ризик госпіталізації, ніж особи, які пройшли базовий курс щеплення", – додали медики.

Спалах "Омікрону"

В Україні вже поширюється новий небезпечний штам коронавірусу "Омікрон". Прогнозують, що спалах захворювання може спровокувати локдаун вже у січні.

МОЗ опублікувало всі дані, відомі про новий штам "Омікрон" за попередніми результатами наукових досліджень.

"Омікрон" частіше призводить до інфікування в домашньому середовищі, порівняно з "Дельтою".

Також дослідження виявили такі особливості нового штаму:

Має менший період інкубації. Загалом він становить три доби.

Відбувається "зсув" захворюваності на штам "Омікрон" в молодшу вікову групу . Якщо середній вік людей, хворих на штам "Дельта", був 38,3 роки, то "Омікроном" – 30,8 року.

. Якщо середній вік людей, хворих на штам "Дельта", був 38,3 роки, то "Омікроном" – 30,8 року. Зростає також ризик повторного зараження – реінфекції. У випадку з "Дельтою" він становив близько 2,5%, для "Омікрону" – більш ніж у 5 разів вищий, 13%.

Попередньо, "Омікрон" у 2,9 рази інфекційніший, ніж "Дельта". Тобто новий штам заразніший у порівнянні з "Дельтою".

У країнах, де його вже виявлено, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дні.

Поки що немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, до якої призводить "Омікрон". Попередні дані свідчать, що нових незвичайних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається.

Госпіталізація:

дані вказують зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих цим штамом. Хоча зростання кількості заражень може спричинити велике навантаження на медичну систему. Порівняно зі штамом "Дельта" випадки захворювання на "Омікрон" мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 чи більше ночей у лікарні;

ризик надходження у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для "Омікрону" є меншим, ніж для "Дельти";

лише 0,6% хворих на Omicron були госпіталізовані порівняно з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.

Але дані про госпіталізації не є остаточними, адже в багатьох країнах все ще немає достатніх ресурсів, щоб діагностувати новий штам. До того ж більшість досліджень було проведено у країнах, де вже високий рівень охоплення щепленням, а тому до лікарень потрапляє менше людей.

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