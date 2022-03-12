100 тисяч продуктових наборів передасть Фонд Ріната Ахметова для мешканців Східної України.

Перші 3 тисячі наборів будуть відправлені до Покровська та Добропілля.

До складу наборів увійдуть продукти першої потреби. Колаж "Сьогодні"

Фонд Ріната Ахметова у Запоріжжі розпочав формування 100 тисяч продуктових наборів для жителів Східної України.

Про це повідомляє "Сегодня".

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Деталі

Перші 3 тисячі наборів будуть відправлені до Покровська та Добропілля. Насамперед допомогу отримають люди, евакуйовані з Волновахи. До складу наборів увійдуть продукти першої необхідності, у тому числі: борошно, макарони, цукор, тушковане м'ясо, паштет та печиво.

Ще 100 тисяч наборів зараз формуються у Києві та будуть передані мешканцям міста та області.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, з них 3.5 млн. були врятовані на Донбасі.

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Нагадаємо, у Краматорськ прибутки ліки та медичні засоби першої необхідності для лікарень Донецька область. Це 20 тисяч одиниць із антисептиками, антибіотиками, засобами для обробки ран та іншими медичними засобами. Їх із Дніпра доставив Фонд Ріната Ахметова. Список потрібного визначили спільно із Міністерством охорони здоров'я України.

А на потреби українців Фондом Ріната Ахметова передано 200 000 одиниць медикаментів.