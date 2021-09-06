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2003-й: перше "Євробачення", перша спроба Росії анексувати український острів та інші важливі події 13-го року Незалежності

Вікторія Дмитренко Вікторія Дмитренко кореспондент
6 вересня, 22:36
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Проєкт " Україна, яку будуємо ми" згадує все про становлення та розвиток Незалежності України.
Олександр Пономарьов/Леонід Кучма і Віктор Медведчук. Колаж "Сьогодні"
Олександр Пономарьов/Леонід Кучма і Віктор Медведчук. Колаж "Сьогодні"

Рік, коли українці відчули покращення. Доступні кредити на усе – українці починають купувати квартири, автомобілі, побутову техніку. Україна дебютує на "Євробаченні", а вітчизняні науковці роблять революційне відкриття у боротьбі з діабетом. Про головні здобутки незалежного 2003 року розповідає проєкт "Україна, яку будуємо ми".

Кредитний бум

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Десятки хмарочосів та великі магістралі. У 2003-му доходи українців продовжують зростати й люди замислюються про поліпшення житлових умов. Банки масово видають іпотечні кредити. У великих містах, особливо в столиці, ростуть спальні масиви, витісняючи приватний сектор. На 13-му році незалежності йде в минуле юридичне поняття "прописка", яка означала дозвіл на проживання. Тепер в паспорт ставлять "реєстрацію" – повідомлення від громадянина, де він живе.

Перша спроба анексії українських земель Росією

Американський президент Джордж Буш-молодший заявляє, що режим Саддама Хусейна пов’язаний зі світовим тероризмом. Їдуть в Ірак і українські військові. І саме ця ситуація не влаштовувала північного сусіда. Росія все більше тисне на Україну. У вересні вся країна дізнається про існування острову Тузла. Конфлікт за маленький клаптик землі ледь не призвів до війни між Україною та Росією.

Під приводом укріплення своїх берегів, росіяни починають будувати дамбу від берегів Таманського півострова до українського острова Тузла. Одночасно в цьому регіоні починаються російські військові навчання.

"Коли ситуація була критична, ми буквально пізно ввечері знайшли в Керченському порту дві баржі по 78 метрів. І ми вночі затягли дві баржі, зв'язали їх тросами, поставили український прапор, українського прикордонника і коли росіяни прокинулися, вони очманіли – сипати нікуди. Вони не зрозуміли, що сталося", – розповідає колишній голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин.

Президент Леонід Кучма перервав візит до Латинської Америки і терміново прибув на Тузлу. Будівництво зупиняють за 108 метрів від острова. Після переговорів Кучми з Путіним. Але питання про державні кордони і розподіл акваторії тоді вирішити так і не вдалося.

"Ми на цьому острові, так би мовити, військово-пограничну команду створили. Там же 100 метрів залишалось, і ми заявили чітко – якщо далі будете продовжувати, ми будемо стріляти, відкриємо вогонь, я про це публічно сказав", – згадує Кучма.

Перше "Євробачення" і культурний прорив

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Режисер-дебютант Лесь Санін знімає фільм "Мамай", який стає претендентом на "Оскар" і викликає всесвітній резонанс, хоча і не попав в офіційну номінацію. Український анімаційний фільм "Йшов трамвай дев'ятий номер" отримує "Срібного ведмедя" на Берлінському кінофестивалі. Вперше проходить Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays.UA, до якого тепер приїжджають кіномитці з усього світу.

Україна вперше бере участь в пісенному конкурсі "Євробачення". Олександр Пономарьов з піснею Hasta La Vista тоді посів 14-те місце.

"В мене було надзавдання, над чим я працював достатньо багато часу. Власне, щоб Україна взяла участь. Ми з цим впоралися – ми приїхали на лімузині, якого там не було ні в кого. Кіркоров постійно просив, щоб я давав йому цю машину, тобто почували ми себе в цьому розумінні дуже добре", – згадує Олександр Пономарьов.

А вже наступного року Руслана виграє конкурс у Стамбулі із піснею "Дикі танці" і здобуває першу перемогу України в конкурсі.

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