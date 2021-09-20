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СЬОГОДНІ Новини України

2017-й: Бої в Авдіївці, пожежа на складі боєприпасів в Балаклії і Україна отримала безвізовий в'їзд в Шенген – головні події 27-го року Незалежності

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
20 вересня, 22:31
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Проект "Україна, яку будуємо ми" згадує все про становлення і розвиток незалежності України
Авдіївка, пожежі в Балаклії і безвізовий режим - важливі події 2016- го. Колаж "Сегодня"
Авдіївка, пожежі в Балаклії і безвізовий режим - важливі події 2016- го. Колаж "Сегодня"

2017-й рік! Українці отримують можливість їздити в країни Шенгену без віз. До цього наші співвітчизники із зарубіжними біометричними паспортами вже здійснили понад 50 мільйонів таких подорожей. Сьогодні згадуємо 2017 рік у проекті Україна, яку будуємо ми .

Під шквалом вогню

Під шквальним вогню "Градів" проросійських бойовиків і без світла, води і тепла. Так починається новий, 2017-й в прифронтовій Авдіївці. Температура повітря вночі падає до мінус двадцяти трьох. Влада розгорнула пункти обігріву та польові кухні. В екстреному порядку Авдіївський коксохімічний завод частково зупиняє виробництво, щоб дати тепло замерзаючий місту.

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"При цій температурі до моменту заморозки тепломережі і подачі тіла в місто – 4 години часу, більше часу у нас не було. Ми прийняли рішення в цей момент в консервації другої половини заводу і змогли забезпечити подачу тепла" – розповідає генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводаМуса Магомедов .

Пожежа на складі боєприпасів в Балаклії і в Вінниці

Вибухи на арсеналі в місті Балаклія Харківської області зруйнували двісті шістдесят п'ять будівель. Четверо поранених і один загиблий. Ще більш масштабна пожежа відбувається через пів року на одному з найбільших арсеналів України – в селі Калинівка на Вінниччині. Снаряди розлітаються на десятки кілометрів. З небезпечної зони евакуювали 30-ти тисяч людина. У довколишніх селах повністю зруйнований 12-ти будинків, понад дві тисячі пошкоджені.

"Приїхали, подивилися, як в тумані. Не знаєш, за що братися, було все і нічого немає". – журиться Любов Гриненко, мешканка Павлівки.

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Дах відремонтували за свій рахунок, потім витрати компенсувала сільрада, але допомагали постраждалим небайдужі з усієї країни – будматеріалами, продовольством, одягом і грошима.

Причиною трагедії слідство розглядало службову недбалість одного з військових. Втім, за однією з версій, вибухи в Калинівці та Балаклеї – диверсія російських спецслужб.

Блокування російський сайтів

За рішенням РНБО в Україні блокують доступ до російських інтернет-ресурсів, які займалися пропагандою і поширенням фейків. У списку – сотні заборонених сайтів і соцмережі. Останні задіяли для збору інформації про користувачів і "згодовуванням" українцям потрібних новин.

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"При аналізі вашої соціальної сторінки можна дивитися, на які новини ви звертаєте увагу, які лайкать. І постійно йде нав'язування новин, і йде перехід від регіональних новин, які є правдиві до фейковий новин і тим же людям вселяють якусь інформацію", – сказав виконавчий директор Лабораторії комп'ютерної криміналістики Сергій Денисенко.

Довгий шлях до безвізу

З червня місяця українці подорожують до Європи без необхідності вистоювати черги за візою. За даними МВС, за цей час українці здійснили понад 50-ти мільйонів безвізових поїздок в країни Євросоюзу.

"Кількість поїздок збільшилася втричі, якщо ми порівнюємо роки до безвіза. Це можливість ідентифікувати себе з частиною великої Європи – це в насамперед, розуміння свободи, свободи пересування", – розповів голова правління Антон Тараненко.

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