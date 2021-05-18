5 років в'язниці за собаку: вінницький шкуродер намагається врятуватися вдруге

Житель Вінниці пробує оскаржити суворий вирок, який він отримав рік тому за смертельний удар по маленькому собаці. Волонтери обіцяють не дати спуску

Гучний випадок шкуродерства, що стався у Вінниці торік, отримав нове продовження. Нагадаємо, в середині травня 2020 року в Вінниці суд засудив до реальних 5 років в'язниці місцевого 28-річного жителя Юрія М. за те, що той, за даними слідства, на стадіоні вдарив ногою собаку пенсіонера . Через деякий час, незважаючи на численні спроби ветеринарів врятувати тварину, пес породи карликовий баварський шпіц Бімка помер.

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Фото: vn.20minut.ua

За словами зоозахисників, цей випадок став одним з найрезонансніших і найпоказовіших за останній час – кривдник тварини отримав реальний тюремний строк.

Підсудний Юрій на судовому засіданні

У нього залишилася мама

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Зараз, через рік, виявилося, що засуджений не залишив спроб оскаржити настільки суворий вердикт. Він робить їх після того, як господар собаки, 80-річний житель Вінниці Сергій Ліпач, помер після пережитої трагедії.

У своєму останньому інтерв'ю в травні минулого року Сергій Ліпач так розповідав нам про те, що сталося: "Того дня я вигулював Бімку пізніше звичайного. Не о 9-й ранку, як завжди, а близько 13:00. На стадіоні, де я вигулював собаку, цей хлопець підійшов до мого пса і з усієї сили вдарив його ногою в живіт. Від удару собаку відкинуло на кілька метрів. Уже після розтину з'ясувалося, що від удару була серйозно пошкоджена печінка", – розповів нам Сергій Петрович.

Як з'ясувалося, засуджений вирішив домогтися як мінімум пом'якшення свого вироку.

"Незабаром буде розгляд касаційної скарги, – розповіла нам адвокат Юрія, Наталя Коваль. – Є принципове процесуальне питання: повинна була пройти судово-ветеринарна експертиза. Про це я говорила в суді і першої інстанції, і апеляційної. Тепер Верховний суд скаже, потрібна експертиза чи ні".

За словами адвоката, Юрій відбуває покарання. "У нього залишилася мама", – резюмувала юрист.

Зоозахисники вимагають, щоб вирок залишився чинним

Як ми з'ясували, з самого початку цю справу контролювали вінницькі зоозахисники. Деякі з них ходили на суди, вимагаючи справедливого вироку.

"Хазяїна собаки вже немає в живих, він помер. Можливо, його "підкосила" смерть улюбленої тварини. Чи домагатимуться зоозахисники справедливого рішення в касації? Думаю, що ми відреагуємо. Тим більше це єдина справа, яка була доведена до кінця", – розповіла нам вінницька зоозахисниця Катерина Христич.

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Ще одна волонтер, яка тримала справу на контролі з самого початку, Руслана Кравченко, розповіла нам, що засуджений намагався оскаржити вирок в апеляції, але вердикт так і залишився чинним.

"Є всі підстави для того, щоб ця людина відбувала свій строк. Ми тримаємо руку на пульсі. І, якщо потрібно буде підключитися, то я осторонь не залишуся. Я займалася цією справою з самого початку і до кінця", – розповіла нам Руслана Кравченко.

Київські волонтери також не виключили того, що зможуть приєднатися до акцій вінницьких зоозахисників під судом. Про це нам повідомив засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук.

"Цілком ймовірно, але поки не готовий сказати про те, в якому форматі", – повідомив нам Олександр Тодорчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині збираються судити шкуродера, який обмотував мотузкою кішку і підвішував її в такому стані.

Також повідомлялося про те, як на Черкащині хлопчик намагався врятувати собаку. Подробиці – в сюжеті.

Відео: Сьогодні