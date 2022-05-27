60% клієнтів Укртелекому на Донеччині з інтернетом

У Донецькій області попри активні бойові дії Укртелеком проводить аварійно-відновлювальні роботи

Українцям повертають доступ до інтернету / Фото: Інтерфакс-Україна, Колаж: Сьогодні

Через обстріли російського агресора українські родини залишаються без світла, газу чи зв'язку. Однак аварійно-відновлювальним бригадам вдається відновлювати доступ до інтернету зокрема.

Так, Укртелеком забезпечує свої послуги у 58% населених пунктів, охоплених мережею оператора.

Реклама

У деяких районах ситуація все ще складна

Як зазначають в Укртелекомі, усі ремонтні роботи оператор координує зі Збройними силами України та військовою адміністрацією. Пошкоджені лінії бригади відновлюють за першої можливості.

Поки що ситуація все ще складна на Бахмутському та Лиманському напрямку. Там через активні бойові дії фахівці не мають можливості проводити аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас роботи тривають в інших районах. У Донецькій області днями Укртелеком відновив доступ до своїх послуг у двох населених пунктах.



У цілому по Україні інтернет-послуги доступні у 86% населених пунктів, де є мережі АТ "Укртелеком", в усіх областях, крім Луганської.

Реклама

Українцям повертають світло

Раніше ми розповідали, що аварійні бригади енергетиків ДТЕК за минулу добу повернули світло ще для 2271 родин у 9 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, що постраждали через обстріли російських окупантів.

"Найскладнішими напрямками лишаються Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Через активні бойові дії та постійні обстріли тут постійно пошкоджуються лінії електропередачі. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти", — повідомили в ДТЕК.

Продовжуються пошкодження електромереж через обстріли у Криворізькому районі на Дніпропетровщині. 26 травня без світла залишився 1 населений пункт. За добу фахівці ДТЕК повернули світло усім 525 родинам, що були знеструмлені внаслідок ворожого обстрілу.

Реклама

"Сьогодні" також писали, кому ДТЕК безкоштовно надали електроенергії на 137 млн. грн, а також розповідали, як розвиток зеленої енергетики в Україні допоможе Європі.