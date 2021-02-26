7 років окупації Криму: нові переселенці і посуха, що насувається

Цього дня 2014 року почалися перші захоплення влади в Криму. Переселенці згадують, як у Криму захоплювали владу

Цього дня 7 років тому стартувала активна фаза "російської весни" в Криму. Окупанти підняли російський прапор над будівлею Верховної ради республіки, після чого з'явилися перші барикади і був закритий в'їзд з боку материкової України. Пізніше 26 лютого стане офіційним Днем кримського опору російській окупації.

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Тоді, 2014 року, ці дні відзначилися мітингами прихильників Росії. Але заявити про свою позицію прийшло чимало і проукраїнські налаштованих кримчан. Цей протест став останнім масовим опором звичайних громадян у Криму.

"26 лютого 7 років тому я був на тому мітингу зі своїм родичем, – розповідає нам київський переселенець з Криму Ерфан Кудусов. – Розійшлися всі тоді в надії, що тодішні українська влада, військові і спецслужби зроблять все для захисту Криму. У ті дні ми, як громадськість, не дали потрапити до Верховної ради проросійськи налаштованим депутатам. І тоді, і зараз ми вважаємо, що свій громадський обов'язок ми виконали в повній мірі. Але вже 27 лютого ми дізналися, що Крим захоплений диверсійними групами без розпізнавальних знаків. Ми порахували себе зрадженими. І зробили вони з двох сторін – з боку офіційного Києва і з боку правоохоронних органів, спецслужб України. Останні тоді сприяли захопленню Криму".

За словами Кудусова і інших опитаних нами переселенців з Криму, через 7 років у Криму назріла низка проблем. Як і раніше, з Криму час від часу виїжджають на материкову Україну переселенці, але найгостріше стоїть проблема води.

"Я наведу приклад Ялти, де до окупації ніколи з цим проблем не було, – каже Ерфан Кудусов. – Сьогодні в Ялті вода подається по три години вранці і по три – ввечері. З 6 до 9 і з 18 до 21. Також стало відомо, що в Масандрі була ліквідована станція водоперекачки, а ділянка продана в приватні руки. Місцеві жителі бунтують, але нічого зробити не можуть. У Судаку вода привізна. Якість бажає кращого. Стабільно забезпечується водою лише Сімферополь і Севастополь – там, де є військові бази. Для себе води окупанти не шкодують".

Не беруться в Криму прогнозувати, яким буде курортний сезон цього року.

"Зарплати залишаються кримськими, а ціни вже давно – московські. Особливо подорожчали алкоголь, сигарети. Стосовно прогнозу на курортний сезон, то багато хто хоче, щоб через карантин були закриті кордони. Тоді всі відпочиваючі полетять не до Єгипту, а до Криму", – вважає один з жителів Євпаторії, який влітку планує здати своє житло в оренду.

Через 7 років, днями у Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти, які спрямовані на боротьбу з прихильниками агресії Росії. Один з них раніше анонсувала нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Ясько. Документи передбачають покарання за будь-яку публічну підтримку дій Росії проти України, за інформаційну пропаганду і добровільне зайняття посад в органах влади окупованого Криму і самопроголошених республік. За даними нардепів, винних пропонується карати довічним тюремним терміном.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як жителі окупованих територій можуть у рамках українського законодавства зареєструвати новонароджених дітей.

Раніше стало відомо, що ситуація в Криму була на нещодавному порядку денному Генасамблеї ООН. Подробиці – в сюжеті.

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