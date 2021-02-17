"Янукович в кайданах" у розшуку, а "йолці" шукають місце: що відбувається з музеєм Євромайдану

Завтра виповнюється 7 років від початку масових розстрілів на Майдані, які тривали 3 дні. Тоді загинули понад 100 мітингувальників, яких згодом назвуть "Небесної сотнею". Винні в смертях не покарані.

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Водночас в Україні продовжують активно збирати в єдину колекцію всі атрибути протистояння тих днів. Частину з них як речові докази час від часу вивчають правоохоронці, яким доручено розслідування наймасовішого вбивства останніх років.

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Як ми з'ясували, нині таких предметів зібрано понад 4 тис. одиниць, усі вони стали частиною новітньої історії України, їх планують розмістити в музеї Майдану. Останній, за деякими оцінками, може бути побудований ближче до 2026 року.

Гендиректор поки що непобудованого музею Ігор Пошивайло розповів нам про найважливіші експонати, які вдалося зібрати за ці 7 років.

"Серед знакових можна назвати кілька експонатів, хоча кожен з 4 тисяч унікальний по-своєму. Якщо говорити про знакові експонати, безмовні свідки тих подій, то можна відзначити, звичайно ж, ту саму знамениту ялинку, – говорить Ігор Пошивайло. – Вона збереглася, і є наміри або поставити її перед входом у майбутній музей, або ж розмістити її частину в самому музеї". Та сама ялинка. Фото з архіву Національного музею Революції Гідності

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За словами Пошивайла, наступними знаковими експонатами є дві прострелені каски.

"Є ще одна прострелена каска, в якій загинув один з наймолодших учасників протесту – Устим Голоднюк. Але та каска або в Офісі генпрокурора, або у родичів Голоднюка", – уточнює Пошивайло.

"Крім цього, у нас є розбитий автомобіль євромайданівця. Ця машина – в тематичних наклейках того часу. Інакше кажучи, цей транспорт – очевидне свідчення того, як тоді розправлялися з учасниками Автомайдану", – розповів нам Пошивайло. Автомобіль євромайданівця. Фото з архіву Національного музею Революції Гідності

Як виявилося, дивом уцілів у вогні гуцульський різдвяний вертеп. Він був у ті дні поруч із консерваторією.

Вертеп з Майдану. Фото з архіву Національного музею Революції Гідності

"Крім того, у нас є унікальна серія полотен 10-метрів завдовжки. На Майдані в ті дні натягували полотна, і всі охочі могли там малювати. На жаль, кілька полотен були тоді втрачені", – каже Пошивайло.

Всі ці експонати тепер зберігаються в фондосховищах, зокрема і на території Києво-Печерської лаври.

Що хочуть отримати ще

За словами Ігоря Пошивайла, у колекції немає багатьох важливих експонатів.

"Нам дуже хотілося б отримати в колекцію каркаси згорілої техніки правоохоронців: автобуси, спецавтомобілі і хоча б один прострелений кулями водомет. Річ у тім, що ця техніка була на балансі правоохоронних структур. Всі, як то кажуть, порозтягали собі свою техніку. Ми просимо, щоб нам передали ці каркаси після завершення розслідування. Важливі для нас і інші об'єкти зі сторони правоохоронців. Куля, зброя, хоча б частину цього... Правоохоронці не проти, але процесуально це неможливо, поки не завершиться розслідування", – уточнює Ігор Пошивайло.

Клітку з Януковичем шукають 7 років

Як виявилося, є і такі атрибути Майдану, які в розшуку вже сім років.

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"На Хрещатику стояла клітка з прикутою ланцюгами фігурою Януковича (в одязі арештанта і кайданах). Ми шукаємо цю клітку, але її доля невідома. Час від часу пишемо про це в соцмережах. Я вважаю, що після того, як музей буде побудований, туди надійдуть унікальні експонати, які нині на руках у людей. До речі, майже щотижня нам приносять якісь нові експонати. За останні роки колекція поповнилася більш ніж на 1 тис. предметів – від предметів політичної агітації до оплавленого скла з Будинку профспілок", – каже Пошивайло.

Два піаніно з Майдану обіцяють полагодити

Багатьом учасникам Майдану в ті дні запам'яталися два піаніно. На них грали всі охочі.

"Синьо-жовте піаніно, яке стояло на Хрещатику навпроти Київської мерії, – воно довго подорожувало по приватних колекціях, гаражах і нарешті потрапило до нас. Ми його віддали на реставрацію, у цьому році вона завершиться. Також ми зберегли червоно-чорне піаніно, яке було розбите вандалами біля Головпоштамту. Воно також буде реставровано, обидва будуть збережені", – розповів нам Ігор Пошивайло.

Слідство – без прогресу

Свого часу частину речей з фондів цього музею досліджували правоохоронці. Втім, про якесь серйозне просування в розслідуванні поки говорити не доводиться.

"Про просування розслідування нам відомо не дуже багато. Нас інформують, що слідчі дії проводяться, матеріали передають до судів. Але складається таке враження, що в судах вони застрягають. Судових рішень не так і багато – одиниці. Великого прогресу не бачимо, по суті все поки заморожено", – каже Ігор Пошивайло.

Коли з'явиться музей

Музей може бути побудований через 5 років.

"Перешкодами для його будівництва нині є фінансування і визначення генерального проєктувальника", – каже Пошивайло.

За його словами, причинами того, що будівництво не почалося, є і попередня історія з виплатою премій переможцю, яку затягували, і арешт земельної ділянки.

"У музеї буде 6 поверхів. Площа – близько 20 тис. кв. м. Що стосується ялинки, то була задумка розмістити всю конструкцію в музеї, але потім з'ясувалося, що вона заввишки як сам музей. Ймовірно, вона буде розміщена поруч із музеєм або ж у приміщенні буде експонуватися її частина. Треба зробити так, щоб музей не був музеєм однієї лише ялинки", – розповів Ігор Пошивайло.

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Нагадаємо, раніше генпрокурор Ірина Венедиктова відзвітувала про розслідування "справ Майдану".

Відео: Офис генпрокурора

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