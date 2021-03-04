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Акція на підтримку Стерненка: З'їзд суддів перенесли через загрозу "фізичного насильства"

4 березня, 23:24

Віталій Семченко Віталій Семченко

Рада звернулася до міжнародних партнерів за допомогою

Рада суддів України перенесла місце проведення з'їзду суддів через можливі спроби його блокування.

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Про це повідомляє пресслужба організації.

Спочатку захід мав відбутися в Міжнародному центрі культури і мистецтв Федерації профспілок. Однак ряд громадських організацій висловили невдоволення і, як заявили в Раді, "виступили з закликами зірвати проведення з'їзду, аж до застосування фізичного насильства" в зв'язку з тим, що поруч з місцем проведення, колишнім "Жовтневим палацом", загинули Герої Небесної Сотні.

"Ми не можемо погодитися з тим, щоб демократичні цінності, за які віддали своє життя Герої Революції гідності, були понівечені радикально налаштованими силами, що загрожують закидати "коктейлями Молотова" делегатів з'їзду суддів України", – сказано в заяві.

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Рада суддів закликала лідерів держави докласти максимум зусиль для забезпечення безпеки з'їзду, а також звернулася до міжнародних партнерів з проханням звернути увагу на штучне загострення ситуації.

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"З огляду на те, що правоохоронні органи заявляють про посилення радикальних настроїв напередодні з'їзду, можна припустити, що замовники дестабілізації зацікавлені в реалізації найгіршого сценарію, в результаті якого – ліквідація незалежності суддів і повна зупинка правосуддя до ліквідації судової влади як такої", – вказується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше учасники акції протесту проти вироку, винесеного активісту Сергію Стерненку, анонсували безстрокову акцію в центрі Києва.

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