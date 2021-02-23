Вирок Сергієві Стерненку: оголошено безстрокову акцію на Банковій

Протести під Офісом президента триватимуть доти, поки активіста не звільнять

Учасники акції протесту проти вироку, винесеного активісту Сергієві Стерненку, розходяться з-під Офісу президента на вулиці Банковій в Києві.

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Однак організатори вже оголосили в блозі Стерненка в Facebook дату нової демонстрації і пообіцяли "залишатися на Банковій стільки, скільки потрібно".

"Ми не збираємось зупинятися і оголошуємо безстрокову акцію протесту, яка триватиме до того моменту, поки Сергій Стерненко не буде на волі. Ви потрібні у Києві. Субота, 12:00, Офіс президента", – йдеться в оголошенні.

Організатори мітингів також подякували протестувальникам у різних містах, зазначивши, що підтримати Стерненка зібралися "багатотисячні акції по всій Україні та закордоном".

"Сьогодні 7 років дали кожному з нас", – резюмують організатори.

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Нагадаємо, що протести спалахнули після того, як раніше цього самого дня Сергія Стерненка визнали винним і за сукупністю кримінальних злочинів засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна. У прокуратурі пояснили, за що саме судили відомого активіста.

Відео: Сьогодні

Акція під Офісом президента переросла в заворушення – протестувальники розпилювали в поліцейських і службовців Нацгвардії перцевий балончики і кидали фаєри. В результаті 17 учасників акції було затримано, а також розпочато кримінальне провадження.

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