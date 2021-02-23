Русский
$ 27,93
33,89
  1. Новини України

Вирок Сергієві Стерненку: оголошено безстрокову акцію на Банковій

23 лютого, 23:09

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Протести під Офісом президента триватимуть доти, поки активіста не звільнять

Учасники акції протесту проти вироку, винесеного активісту Сергієві Стерненку, розходяться з-під Офісу президента на вулиці Банковій в Києві.

Реклама

Однак організатори вже оголосили в блозі Стерненка в Facebook дату нової демонстрації і пообіцяли "залишатися на Банковій стільки, скільки потрібно".

"Ми не збираємось зупинятися і оголошуємо безстрокову акцію протесту, яка триватиме до того моменту, поки Сергій Стерненко не буде на волі. Ви потрібні у Києві. Субота, 12:00, Офіс президента", – йдеться в оголошенні.

Організатори мітингів також подякували протестувальникам у різних містах, зазначивши, що підтримати Стерненка зібралися "багатотисячні акції по всій Україні та закордоном".

В тренді
Вакцина від COVID-19 прилетіла до України: ексклюзивне відео з аеропорту

"Сьогодні 7 років дали кожному з нас", – резюмують організатори.

Реклама

Нагадаємо, що протести спалахнули після того, як раніше цього самого дня Сергія Стерненка визнали винним і за сукупністю кримінальних злочинів засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна. У прокуратурі пояснили, за що саме судили відомого активіста.

Відео: Сьогодні

Акція під Офісом президента переросла в заворушення – протестувальники розпилювали в поліцейських і службовців Нацгвардії перцевий балончики і кидали фаєри. В результаті 17 учасників акції було затримано, а також розпочато кримінальне провадження.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вирок мітинг акція протесту Банкова заворушення стерненко Офіс президента

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Фальшиві 200 і 500 гривень: де можуть підсунути і як виявити підробку (відео)
Фальшиві 200 і 500 гривень: де можуть підсунути і як виявити підробку (відео)Економіка
Затриманому в
Затриманому в "Борисполі" Яценку оголосили підозру: опубліковані фотоЕкономіка
Уруський засвітився разом з Кадировим: Шмигаль вимагає пояснень (фото і відео)
Уруський засвітився разом з Кадировим: Шмигаль вимагає пояснень (фото і відео)Влада
Ринок пального: як санкції проти Медведчука вплинуть на ціни на заправках
Ринок пального: як санкції проти Медведчука вплинуть на ціни на заправкахЕкономіка
Санкції в дії: чи закриються магазини
Санкції в дії: чи закриються магазини "Спортмастер", O'Stin та іншіЕкономіка
В Україні дорожчає валюта: офіційний курс долара та євро
В Україні дорожчає валюта: офіційний курс долара та євроФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти