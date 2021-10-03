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СЬОГОДНІ Новини України

Ампутація руки і переломи ребер: під Запоріжжям чоловік потрапив під катер

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
3 жовтня, 14:07
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На місці події працювала фельдшерська та реанімаційна бригади
Чоловік потрапив під моторний човен
Чоловік потрапив під моторний човен / Фото: Колаж: Сьогодні

У селі Біленьке Запорізького району 2 жовтня 34-річний чоловік потрапив під моторний човен.

Про це повідомляє обласний центр екстреної медичної допомоги.

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На місці події працювала фельдшерська та реанімаційна бригади. Постраждалого госпіталізували.

Чоловік отримав травматичну ампутацію правої руки, закриту травму грудної клітини, переломи ребер, а також пневмоторакс.

В цей же день в селі Біленьке Запорізького району повісився 56-річний чоловік. Бригада, яка прибула на виклик, констатувала смерть.

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У Миколаївській області чоловік спалив заживо свою тещу

64-річний чоловік і його 84-річна теща посварилися. Через це п'яний зять облив жінку бензином і підпалив її. Вогонь перекинувся і на будинок. У поліцію звернулася сусідка сім'ї. На місце приїхали також рятувальники, але пенсіонерку в будинку знайшли вже мертвою.

Покарання

Чоловіка затримали. За вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Непокаране домашнє насильство

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У 2020 році в Україні зафіксували 211 362 звернення про насильство в сім'ї. Нерозглянутих справ залишилося 683.

В Україні в 2020 році за домашнє насильство засудили 921 людини. У 2019 р. таких вироків було вчетверо менше – 225.

Раніше ми писали:

  • У Вінницькій області поліція затримала зловмисника, який живцем спалив в будинку родича. Злочин зловмисник намагався видати за нещасний випадок, але його викрили.

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