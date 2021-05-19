Засідання ТКГ і спікер Сейму Латвії на Донбасі – анонси СЬОГОДНІ

Колаж "Сьогодні"
У середу очікується чергове засідання Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі, а спікер Ради Дмитро Разумков і його колега з Латвії Інара Мурнієце відвідають Краматорськ і Авдіївку.
Україна
- Засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) зі врегулювання ситуації на Донбасі в режимі відеоконференції.
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і спікер Сейму Латвії Інара Мурнієце відвідають з робочою поїздкою Донецьку область, де візьмуть участь у церемонії покладання квітів до меморіального комплексу пам'яті загиблих у АТО/ООС військовослужбовців на в'їзді в Слов'янськ.
- 13:15 – спільний підхід Разумкова і Мурнієце до преси в Авдіївці.
- 15:50 – спільний підхід до ЗМІ Разумкова, Мурнієце і голлви Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка в Краматорську.
- Останній день форуму "Україна 30. Цифровізація". Деталі й трансляцію форуму можна подивитися на сайті, сторінці Facebook, у Twitter, Instagram або YouTube.
- Засідання Кабінету міністрів України.
- 10:00 – прес-конференція "Як ЄС допомагає Україні протистояти загрозам кібербезпеки", присвячена підсумкам навчань з кібербезпеки в Києві для представників українських державних органів, відповідальних за кібербезпеку, що проходили 17-19 травня. Деталі – на сайті та у Facebook.
- 16:00 – засідання Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів НКРЕКП (вул. Грушевського, 12/2, 8-й поверх, зал засідань урядових комітетів). Трансляція – в YouTube.
Верховна Рада
- 12:00 – брифінги представників фракцій і груп Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).
- 14:15 – засідання Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова (вул. Грушевського, 26/1, готель "Київ", поверх 12).
- 14:30 – засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики (вул. Садова, 3-а, зал засідань №330).
- 14:30 – засідання Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (вул. Грушевського, 18/2, зал №11).
- 14:30 – робоча нарада з практики застосування державної допомоги за законодавством Європейського Союзу за участю народних депутатів України – членів комітетів Верховної Ради з питань економічного розвитку та з питань транспорту та інфраструктури, а також голови Антимонопольного комітету України (вул. Грушевського, 5, конференц-зал).
- 14:30 – засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики (вул. Грушевського, 18/2, зал №12).
- 14:30 – засідання Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу у форматі відеоконференції.
- 15:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності (вул. Садова, 3а, кабінет 727, зал засідань).
- 15:00 – засідання Комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин (у форматі відеоконференції).
- 15:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій (вул. Садова, 3а, к. 1316).
- 15:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту (вул. Садова, 3а, к. 916).
- 15:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в форматі відеоконференції (вул. Садова, 3а, к. 1016).
- 15:30 – засідання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики і житлово-комунальних послуг в форматі відеоконференції.
- 16:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку (вул. Банкова, 5-7, к. 214).
Суди
- 10:00 – розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу екс-голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому в Печерському райсуді Києва
- 10:00 – засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а).
- 10:00 – засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а, каб. 504).
- 10:10 – засідання у справі про викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка в Київському апеляційному суді (вул. Солом'янська 2-А).
- 11:00 – засідання у справі про розстріли на вул. Інститутській 20 лютого 2014 року в Святошинському районному суді Києва (вул. Якуба Коласа, 27а)
- 16:00 – засідання у кримінальній виробництву за звинуваченням екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна за ст. 211 ч. 2 КК України у Вищому антикорупційному суді.
- 17:30 – засідання у справі за звинуваченням екс-нардепа Андрія Левуса у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у Вищому антикорупційному суді.
Київ
- 10:00 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування і земельних відносин (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, сесійна зала).
- 11:00 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку і зв'язків з правоохоронними органами (вул. Хрещатик, 36, зал засідань 1017).
- 11:00 – презентація Екологічної стратегії Києва до 2030 року (територія Національного музею історії України, вул. Володимирська, 2).
- 13:00 – онлайн-брифінг заступника голови Київської обласної державної адміністрації Андрія Лісовика, присвячений реалізації програми "Велике будівництво" на території Київської області" .
- 13:00 – церемонія відкриття зірок на частині "Театр/Кіно" на "Площі зірок" (Спортивна пл., 1а, біля ТРЦ Gulliver).
- 13:30 – акція "Циркачі, не мучте тварин!" біля Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування (вул. Шовковична, 4).
- 14:00 – відкриття інтерактивного бронзового серця (29-та мініскульптура проєкту "Шукай"), присвяченого хірургу Миколі Амосову, встановленого на фасаді будинку, де жив лікар (вул. Богдана Хмельницького, 42).
- 18:00 – допрем'єрний показ фільму-призера Венеціанського кінофестивалю "Погані дороги" режисера Наталії Ворожбит (кінотеатр "Оскар", ТРЦ Gulliver, Спортивна пл., 1А).
- 18:00 – акція "Захистимо Вирлицю!" біля станції метро "Вирлиця" (Дарницький район). Кияни намагаються не допустити будівництва торгово-розважального комплексу на місці озера (уздовж проспекту Бажана).
Одеса
- 10:00 – засідання архітектурно-містобудівної ради при Управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації (пр. Шевченка, 4, каб. 509).
За кордоном
США
- Міністерство енергетики США опублікує щотижневу доповідь про комерційні запаси нафти, бензину та дистилятів у країні.
Євросоюз
- Європейська асоціація виробників автомобілів (ACEA) оприлюднить дані про реєстрацію нових автомобілів в ЄС у квітні.
Китай
- Народний банк Китаю оголосить розмір ставки по кредитах першокласним позичальникам (LPR) на один рік і п'ять років.