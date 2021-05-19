Засідання ТКГ і спікер Сейму Латвії на Донбасі – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 19 травня в Україні та за кордоном в одному місці

Колаж "Сьогодні"

У середу очікується чергове засідання Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі, а спікер Ради Дмитро Разумков і його колега з Латвії Інара Мурнієце відвідають Краматорськ і Авдіївку.

Україна

Засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) зі врегулювання ситуації на Донбасі в режимі відеоконференції.

(ТКГ) зі врегулювання ситуації на Донбасі в режимі відеоконференції. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і спікер Сейму Латвії Інара Мурнієце відвідають з робочою поїздкою Донецьку область, де візьмуть участь у церемонії покладання квітів до меморіального комплексу пам'яті загиблих у АТО/ООС військовослужбовців на в'їзді в Слов'янськ.

відвідають з робочою поїздкою Донецьку область, де візьмуть участь у церемонії покладання квітів до меморіального комплексу пам'яті загиблих у АТО/ООС військовослужбовців на в'їзді в Слов'янськ. 13:15 – спільний підхід Разумкова і Мурнієце до преси в Авдіївці .

– спільний підхід Разумкова і Мурнієце до преси в . 15:50 – спільний підхід до ЗМІ Разумкова, Мурнієце і голлви Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка в Краматорську .

– спільний підхід до ЗМІ Разумкова, Мурнієце і голлви Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка в . Останній день форуму "Україна 30. Цифровізація" . Деталі й трансляцію форуму можна подивитися на сайті, сторінці Facebook, у Twitter, Instagram або YouTube.

. Деталі й трансляцію форуму можна подивитися на сайті, сторінці Facebook, у Twitter, Instagram або YouTube. Засідання Кабінету міністрів України .

. 10:00 – прес-конференція "Як ЄС допомагає Україні протистояти загрозам кібербезпеки" , присвячена підсумкам навчань з кібербезпеки в Києві для представників українських державних органів, відповідальних за кібербезпеку, що проходили 17-19 травня. Деталі – на сайті та у Facebook.

– прес-конференція , присвячена підсумкам навчань з кібербезпеки в Києві для представників українських державних органів, відповідальних за кібербезпеку, що проходили 17-19 травня. Деталі – на сайті та у Facebook. 16:00 – засідання Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів НКРЕКП (вул. Грушевського, 12/2, 8-й поверх, зал засідань урядових комітетів). Трансляція – в YouTube.

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Верховна Рада

12:00 – брифінги представників фракцій і груп Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).

– Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху). 14:15 – засідання Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова (вул. Грушевського, 26/1, готель "Київ", поверх 12).

– засідання Комітету Верховної Ради України (вул. Грушевського, 26/1, готель "Київ", поверх 12). 14:30 – засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики (вул. Садова, 3-а, зал засідань №330).

– засідання Комітету Верховної Ради (вул. Садова, 3-а, зал засідань №330). 14:30 – засідання Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади , місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (вул. Грушевського, 18/2, зал №11).

– засідання Комітету Верховної Ради , місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (вул. Грушевського, 18/2, зал №11). 14:30 – робоча нарада з практики застосування державної допомоги за законодавством Європейського Союзу за участю народних депутатів України – членів комітетів Верховної Ради з питань економічного розвитку та з питань транспорту та інфраструктури, а також голови Антимонопольного комітету України (вул. Грушевського, 5, конференц-зал).

– робоча нарада з практики за законодавством Європейського Союзу за участю народних депутатів України – членів комітетів Верховної Ради з питань економічного розвитку та з питань транспорту та інфраструктури, а також голови Антимонопольного комітету України (вул. Грушевського, 5, конференц-зал). 14:30 – засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики (вул. Грушевського, 18/2, зал №12).

– засідання Комітету Верховної Ради (вул. Грушевського, 18/2, зал №12). 14:30 – засідання Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу у форматі відеоконференції.

– засідання Комітету Верховної Ради у форматі відеоконференції. 15:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності (вул. Садова, 3а, кабінет 727, зал засідань).

– засідання Комітету Верховної Ради (вул. Садова, 3а, кабінет 727, зал засідань). 15:00 – засідання Комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин (у форматі відеоконференції).

– засідання Комітету Верховної Ради тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин (у форматі відеоконференції). 15:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти , науки та інновацій (вул. Садова, 3а, к. 1316).

– засідання Комітету Верховної Ради , науки та інновацій (вул. Садова, 3а, к. 1316). 15:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту (вул. Садова, 3а, к. 916).

– засідання Комітету Верховної Ради (вул. Садова, 3а, к. 916). 15:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в форматі відеоконференції (вул. Садова, 3а, к. 1016).

– засідання Комітету Верховної Ради в форматі відеоконференції (вул. Садова, 3а, к. 1016). 15:30 – засідання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики і житлово-комунальних послуг в форматі відеоконференції.

– засідання Комітету Верховної Ради України і житлово-комунальних послуг в форматі відеоконференції. 16:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку (вул. Банкова, 5-7, к. 214).

Суди

10:00 – розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу екс-голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому в Печерському райсуді Києва

– розгляд клопотання про обрання в Печерському райсуді Києва 10:00 – засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а).

– засідання (вул. Студентська, 12-а). 10:00 – засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а, каб. 504).

– засідання (вул. Студентська, 12-а, каб. 504). 10:10 – засідання у справі про викрадення і вбивство Юрія Вербицького , викрадення Ігоря Луценка в Київському апеляційному суді (вул. Солом'янська 2-А).

– засідання у справі про , викрадення Ігоря Луценка в Київському апеляційному суді (вул. Солом'янська 2-А). 11:00 – засідання у справі про розстріли на вул. Інститутській 20 лютого 2014 року в Святошинському районному суді Києва (вул. Якуба Коласа, 27а)

– засідання у справі про 20 лютого 2014 року в Святошинському районному суді Києва (вул. Якуба Коласа, 27а) 16:00 – засідання у кримінальній виробництву за звинуваченням екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна за ст. 211 ч. 2 КК України у Вищому антикорупційному суді.

– засідання у кримінальній виробництву за за ст. 211 ч. 2 КК України у Вищому антикорупційному суді. 17:30 – засідання у справі за звинуваченням екс-нардепа Андрія Левуса у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у Вищому антикорупційному суді.

Київ

10:00 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування і земельних відносин (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, сесійна зала).

– засідання Постійної комісії Київської міської ради і земельних відносин (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, сесійна зала). 11:00 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку і зв'язків з правоохоронними органами (вул. Хрещатик, 36, зал засідань 1017).

– засідання Постійної комісії Київської міської ради і зв'язків з правоохоронними органами (вул. Хрещатик, 36, зал засідань 1017). 11:00 – презентація Екологічної стратегії Києва до 2030 року (територія Національного музею історії України, вул. Володимирська, 2).

– презентація до 2030 року (територія Національного музею історії України, вул. Володимирська, 2). 13:00 – онлайн-брифінг заступника голови Київської обласної державної адміністрації Андрія Лісовика, присвячений реалізації програми "Велике будівництво" на території Київської області" .

– онлайн-брифінг заступника голови Київської обласної державної адміністрації Андрія Лісовика, присвячений реалізації програми . 13:00 – церемонія відкриття зірок на частині "Театр/Кіно" на "Площі зірок" (Спортивна пл., 1а, біля ТРЦ Gulliver).

– (Спортивна пл., 1а, біля ТРЦ Gulliver). 13:30 – акція "Циркачі, не мучте тварин!" біля Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування (вул. Шовковична, 4).

– акція біля Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування (вул. Шовковична, 4). 14:00 – відкриття інтерактивного бронзового серця (29-та мініскульптура проєкту "Шукай"), присвяченого хірургу Миколі Амосову, встановленого на фасаді будинку, де жив лікар (вул. Богдана Хмельницького, 42).

– відкриття (29-та мініскульптура проєкту "Шукай"), присвяченого хірургу Миколі Амосову, встановленого на фасаді будинку, де жив лікар (вул. Богдана Хмельницького, 42). 18:00 – допрем'єрний показ фільму-призера Венеціанського кінофестивалю "Погані дороги" режисера Наталії Ворожбит (кінотеатр "Оскар", ТРЦ Gulliver, Спортивна пл., 1А).

– допрем'єрний режисера Наталії Ворожбит (кінотеатр "Оскар", ТРЦ Gulliver, Спортивна пл., 1А). 18:00 – акція "Захистимо Вирлицю!" біля станції метро "Вирлиця" (Дарницький район). Кияни намагаються не допустити будівництва торгово-розважального комплексу на місці озера (уздовж проспекту Бажана).

Одеса

10:00 – засідання архітектурно-містобудівної ради при Управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації (пр. Шевченка, 4, каб. 509).

За кордоном

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США

Міністерство енергетики США опублікує щотижневу доповідь про комерційні запаси нафти, бензину та дистилятів у країні.

Євросоюз

Європейська асоціація виробників автомобілів (ACEA) оприлюднить дані про реєстрацію нових автомобілів в ЄС у квітні.

Китай