Зеленський на освітньому форумі та рішення щодо апеляції Стерненка – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 31 травня в Україні та за кордоном в одному місці

У понеділок, 31 травня, у Києві президент Володимир Зеленський відкриє форум "Україна 30. Освіта і наука", а в Одесі суд повинен оголосити рішення щодо апеляції активіста Сергія Стерненка на вирок у справі про викрадення депутата селищної ради.

Україна

10:30 – відкриття всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука" за участю президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а). Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.

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Верховна Рада

8:00 – засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області і дій/бездіяльності Луганського облуправління ДСНС України та Луганської ОДА – Луганської ОВЦА зі своєчасного реагування на виникнення та недопущення виникнення подій надзвичайного характеру. (вул. Банкова, 5-7, к. 418). Трансляція засідання на офіційній сторінці ТСК у Facebook.

– засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області і дій/бездіяльності Луганського облуправління ДСНС України та Луганської ОДА – Луганської ОВЦА зі своєчасного реагування на виникнення та недопущення виникнення подій надзвичайного характеру. (вул. Банкова, 5-7, к. 418). Трансляція засідання на офіційній сторінці ТСК у Facebook. 11:00 – засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, конференц-зал).

– засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, конференц-зал). 13:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у форматі відеоконференції (вул. Банкова, 6-8, к. 525).

– засідання Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у форматі відеоконференції (вул. Банкова, 6-8, к. 525). 14:00 – спільне засідання Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу та Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва (вул. М. Грушевського, 18/2, зал №12).

– спільне засідання Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу та Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва (вул. М. Грушевського, 18/2, зал №12). 14:00 – засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування випадків і причин порушення прав дитини при здійсненні децентралізації повноважень з питань охорони дитинства, реформування системи закладів інституційного догляду та виховання, реалізації права дитини на сімейне виховання та усиновлення, розвитку (модернізації) соціальних послуг (вул. Садова, 3а, каб. 1016).

Суди

9:00 – засідання у справі колишнього народного депутата Олександра Онищенка у Вищому антикорупційному суді.

– засідання у справі колишнього народного депутата Олександра Онищенка у Вищому антикорупційному суді. 10:30 – засідання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).

– засідання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а). 10:00 – засідання у справі про викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка в Шевченківському райсуді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).

– засідання у справі про викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка в Шевченківському райсуді Києва (вул. Дегтярівська, 31а). 14:00 – Касаційний суд у складі Верховного Суду розгляне позов ТОВ "Телерадіокомпанія" 112-ТВ".

– Касаційний суд у складі Верховного Суду розгляне позов ТОВ "Телерадіокомпанія" 112-ТВ". 15:00 – засідання у справі з обвинувачення ексголови КМДА Олександра Попова у скоєнні кримінальних злочинів у Шевченківському райсуді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).

– засідання у справі з обвинувачення ексголови КМДА Олександра Попова у скоєнні кримінальних злочинів у Шевченківському райсуді Києва (вул. Дегтярівська, 31а). 15:15 – розгляд клопотання слідчого управління Майдану ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Віктора Януковича в організації насильницьких злочинів проти учасників мирної акції протесту на Майдані в 2013-2014 роках в Печерському райсуді Києва (вул. Володимирська, 15) .

Одеса

14:00 – оголошення рішення щодо апеляції Стерненка на вирок у справі про викрадення депутата Лиманської селищної ради в Одеському апеляційному суді.

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