У Києві покажуть Конституцію Пилипа Орлика, а країни БРІКС проведуть форум – анонси СЬОГОДНІ

У Софійському соборі розпочнеться експонування оригіналу історичного документа 1710 року, а Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР проведуть форум і виставку