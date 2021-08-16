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СЬОГОДНІ Новини України

У Києві покажуть Конституцію Пилипа Орлика, а країни БРІКС проведуть форум – анонси СЬОГОДНІ

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
16 серпня, 07:00
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У Софійському соборі розпочнеться експонування оригіналу історичного документа 1710 року, а Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР проведуть форум і виставку
У Софійському соборі виставляють Конституцію Пилипа Орлика / колаж "Сьогодні"
У Софійському соборі виставляють Конституцію Пилипа Орлика / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 16 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

  • 9:30 – Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розгляне справу №991/5204/21 за апеляційними скаргами прокурора і захисника екс-судді Миколи Чауса на рішення слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 4 серпня 2021 року про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
  • 10:00 – в Україні у рамках святкування 30-ї річниці Незалежності доставлять оригінал Конституції Пилипа Орлика, який зберігається в Національному архіві Швеції у Стокгольмі, для тимчасового експонування в Софійському соборі у Києві (16 серпня – 14 листопада).
  • 12:00 – розгляд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду клопотань сторони захисту у справі № 756/4855/17 за обвинуваченням Віктора Януковича у скоєнні злочинів.
  • Судове засідання у справі ДП "СхідГЗК" про можливу розтрату понад 20 млн гривень у Вищому антикорупційному суді.
  • Онлайн-марафон #Мовознай щодо поліпшення статей в українській Вікіпедії (16-24 серпня), приурочений до 30-ї річниці незалежності України. Взяти участь у марафоні можуть усі бажаючі. Деталі.

За кордоном

  • Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 16-17 серпня відвідає Південну Корею.
  • Міністерство фінансів США опублікує дані про обсяг покупок нерезидентами американських активів у червні.
  • Відкриття торгової виставки та бізнес-форуму BRICS Trade Fair 2021 в онлайн-форматі (16-18 серпня), де будуть представлені віртуальні павільйони країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР).

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