Арктичне повітря, сніг і до +18: які "сюрпризи" готує погода в середу

В Україну несподівано серед весни заглянули зима і холод

Завтра в Україні буде і зимова погода, і справжня весна – в деяких областях очікується мокрий сніг, а комусь пощастить з теплом до +18.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, 7 квітня в Україну зайде повітряна маса арктичного походження і волога південного циклону (карта).

Холодна повітряна маса організує низьку температуру повітря і навіть сніг, мокрий сніг на півночі, місцями в західних і центральних областях України. Температура повітря в цих регіонах буде опускатися до 1-5 градусів тепла.

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А ось східна частина країни опиниться у теплому секторі циклону, тому, наприклад, в Луганській і Донецькій областях температура повітря сягатиме протягом дня 14-18 градусів.

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Таке тепле повітря принесе і дощі. Опади очікуються на сході, півдні і в багатьох центральних областях, тих, що ближче до східної частини. Стовпчики термометрів піднімуться до 9-13 градусів.

Вітер буде поривчастий, часом навіть сильний.

У Києві завтра, на Благовіщення, похолодає до 3-5 тепла, а дощ буде переходити у мокрий сніг. Вітер буде неприємний поривчастий.

Як повідомляли новини "Сьогодні", захід країни вже посипало снігом. На Закарпатті навіть обмежили рух транспорту по трасі через погіршення погодних умов.

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