Аваков не диктуватиме. Організаторам радіодиктанту довелося виправдовуватися за жарт ЗМІ

"Цього року радіодиктант національної єдності читатиме Арсен Аваков" – новина з таким заголовком не на жарт схвилювала український сегмент фейсбуку.

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Опублікувало її видання Uareview, яке багато років придумує кумедні злободенні "новини" – попередження про фейки є на головній сторінці сайту.

В публікації про Авакова міністра внутрішніх справ називають "філологом", Антона Геращенка "заступником філолога", а також жартують, що ще невідомо, якою мовою буде диктуватися український диктант.

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Жартом активно ділилися користувачі фейсбуку, серед них і відомі люди з великою кількістю підписників.

Мабуть, підписники не завдали собі клопоту пройти за посиланням, не звернули уваги на специфіку видання та зреагували на гучний заголовок. В мить почали атакувати організаторів радіодиктанту. Генеральний продюсер "Українського радіо" заспокоїв фейсбук-спільноту.

"Ну, звичайно, це неправда. Уже 68-а людина тегає і питає. Заспокойтеся, все гаразд. А Арсен Борисович, як і інші публічні особи, зможуть писати радіодиктант, при бажанні стати учасником події в залі тощо, але, звісно, не читатимуть текст", – пише Дмитро Хоркін на своїй сторінці.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності – традиційна щорічна загальнонаціональна акція, присвячена українській мові. Лунає на Першому каналі Українського радіо в День української писемності та мови – 9 листопада.

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Нагадаємо, в Україні запрацював Центр протидії дезінформації, який в тому числі буде протистояти ворожій пропаганді у всьому світі.

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