"Майданчик Януковича" – Аваков представив новий Центр авіації Нацполіціі (фото)

За словами Авакова, цей майданчик буде обслуговувати дві області в рамках системи авіаційної безпеки МВС

У Каневі відкрився Центр авіаційного забезпечення Нацполіціі, цей майданчик буде обслуговувати дві області в рамках системи авіаційної безпеки МВС. Глава міністерства Арсен Аваков провів інспекцію нового центру.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Сьогодні ми знаходимося на базі авіаційного забезпечення Нацполіції, де розташовані спеціалізовані вертольоти для потреб поліції та санавіації. Є також гелікоптерна група прикордонників, гвардійців та рятувальників. За необхідності вони всі працюють за спеціальним алгоритмом і допомагають одне одному. Саме цей майданчик буде обслуговувати Черкаську та Київську області", – зазначив Аваков.

У Каневі відкрився Центр авіаційного забезпечення Нацполіціі / Фото: Пресс-служба МВД

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У Каневі відкрився Центр авіаційного забезпечення Нацполіціі / Фото: Пресс-служба МВД

За його словами, протягом півтора років борти по всій країні будуть розставлені на чергування таким чином, щоб забезпечувати транспортування хворих, трансплантологію, надзвичайні ситуації, військові і поліцейські потреби.

"Ми розставимо гелікоптери по країні так, щоб вертолітна група системи авіаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ взаємодіяла для допомоги людям по всій державі від питань медицини до надзвичайних ситуацій", – додав Аваков.

Раніше на території Центру розташовувався майданчик для обслуговування правлячої верхівки часів втікача Януковича.

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У Каневі відкрився Центр авіаційного забезпечення Нацполіціі / Фото: Пресс-служба МВД

У Каневі відкрився Центр авіаційного забезпечення Нацполіціі / Фото: Пресс-служба МВД

Як повідомлялося раніше, у Львівській області вертоліт ДСНС оперативно доставив пацієнтаз віддаленого гірського населеного пункту в лікувальний заклад обласного центру. У 34-річного чоловіка стався гострий інфаркт міокарда.