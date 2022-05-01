Аваков: Проблеми з пальним будуть ще два тижні

Ексглава МВС попередив, що запасатися пальним не треба

Арсен Аваков заявив, що ситуація з дефіцитом палива в Україні стабілізується. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ексглава МВС України Арсен Аваков розповів, що пального для Збройних сил України вистачить.

Про це він сказав телеведучому Максиму Сікорі в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі Україна 24.

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На думку Арсена Авакова, тільки тепер, на третьому місяці війни, в Україні почалися перебої з постачанням пального.

"Це при тому, що нам вдається тримати валютно-фінансовий ринок у руках. Ми маємо інфраструктурну мережу по країні. Путін почав бомбити нафтобази тижні три тому. Тоді він вирішив, що треба бомбити нафтобази та залізничні вузли й мости, щоб знищити нашу інфраструктуру".

Аваков певен, Путін бив цілеспрямовано саме по цих об’єктах, щоб знищити виробництва та механізми підвезення. Та чи вдасться йому зруйнувати їх повністю – Аваков переконаний у зворотному.

"Чи вдасться йому обрушити їх – вважаю, що ні. Як мінімум тому, що посівна здебільшого вже завершена. Попит на пальне з боку сільського господарства майже знизився. На забезпечення ЗСУ вистачить ешелонів, які надходять з-за кордону".

Перехідний період може тривати кілька тижнів

Аваков додав, що тепер Україна обмежена в постачанні пального морем. Тому вся логістика змінюється. Можливі ускладнення протягом місяця – кількох тижнів. Були складнощі в законодавчому регулюванні, та нині все врегульовано, зокрема щодо податків, затверджено логістичні ланцюжки.

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"Якщо українці і відчують дефіцит пального в умовах війни, це не буде надто довго чи критично. Будьмо поміркованими в переміщеннях в момент кризи. Запасатись пальним не слід, давайте не робити запасів за нашою українською звичкою. Думаю, перехідний період буде не довшим, ніж два тижні".

Арсен Аваков гадає, що підвищення цін на основні товари після здорожчання пального не буде значним.

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