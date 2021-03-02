Аваков за легалізацію марихуани в Україні: але є одне "але"

Міністр МВС розповів, чому українцям не можна "вирощувати на підвіконні два горщика марихуани"

Україна готова до легалізації медикаментів на основі канабісу, проте дозволяти використовувати марихуану в рекреаційних цілях, як 2,5 роки тому вчинила Канада, не можна.

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Так вважає міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Я не проти, аби канабіноїди видавали за рецептом. Канабіноїди – це елементи витяжки з марихуани, які присутні в таблетках і надаються за електронними рецептами в разі, якщо людині потрібно полегшити біль", – сказав Аваков в інтерв'ю для YouTube-каналу "В гостях у Гордона".

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Водночас голова МВС виступив різко проти того, аби українцям дозволили "вирощувати на підвіконні два горщика марихуани і за необхідності покурювати".

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"Марихуана – це відкрита дорога до важчих наркотиків. Вважаю, що деякі країни, які це легалізували, вже шкодують про це. Тут не треба поспішати", – підкреслив Арсен Аваков.

Варто зазначити, що розмови про легалізацію марихуани в Україні йдуть вже давно – міжнародний досвід дає про себе знати. А в грудні у Верховній Раді вкотре зареєстрували законопроєкт про легалізацію такого виду наркотиків.

На нашому сайті ви можете дізнатися більше про те, що саме з себе представляє медичний канабіс і чим він відрізняється від немедичного, а також хто потребує легалайзу найдужче.

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