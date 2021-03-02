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Аваков за легализацию марихуаны в Украине: но есть одно "но"

2 марта, 23:55

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Министр МВД рассказал, почему украинцам нельзя "выращивать на подоконнике два горшка марихуаны"

Украина готова к легализации медикаментов на основе каннабиса, однако разрешать использовать марихуану в рекреационных целях, как 2,5 года назад поступила Канада, нельзя.

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Так считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Я не против, чтобы каннабиноиды выдавали по рецепту. Каннабиноиды — это элементы вытяжки из марихуаны, которые присутствуют в таблетках и предоставляются по электронным рецептам в случае, если человеку нужно облегчить боль", – сказал Аваков в интервью для YouTube-канала "В гостях у Гордона".

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В то же время, глава МВД выступил резко против того, чтоб украинцам разрешили "выращивать на подоконнике два горшка марихуаны и при необходимости покуривать".

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"Марихуана – это открытая дорога к более тяжелым наркотикам. Считаю, что некоторые страны, это легализовали, уже жалеют об этом. Здесь не надо спешить", – подчеркнул Арсен Аваков.

Стоит отметить, что разговоры о легализации марихуаны в Украине идут уже давно – международный опыт дает о себе знать. А в декабре в Верховной Раде в очередной раз зарегистрировали законопроект о легализации такого вида наркотиков.

На нашем сайте вы можете узнать больше о том, что именно из себя представляет медицинский каннабис и чем он отличается от немедицинского, а также кто в легалайзе нуждается больше всего.

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