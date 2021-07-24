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Байден не приїде. Джордж Кент розповів, хто буде від США на "Кримській платформі"

24 липня 2021 19:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На цьому тижні Джордж Кент неформально зустрівся з лідерами кримських татар

На знімку президент України Володимир Зеленський і заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії, тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент. Фото: колаж "Сьогодні"

На знімку президент України Володимир Зеленський і заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії, тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент. Фото: колаж "Сьогодні"

У серпні Україна планує перший саміт "Кримської платформи". Стало відомо, хто з представників братиме участь від США.

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Про це розповів заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії, тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Від нас буде член кабінету (уряду США. – Ред.). Тобто це не буде президент, віцепрезидент, але буде член кабінету. І ми знаємо, що це дуже важливо. На цьому тижні я неформально зустрівся з лідерами кримських татар – Рефатом Чубаровим та Мустафою Джемілєвим, заступником міністра Еміне Джапаровою, депутатом Рустемом Умеровим. І ми дуже глибоко по ситуації на півострові спілкувалися", – сказав Джордж Кент.

За його словами, це не тільки питання того, що станеться 23 серпня – "це повинен бути тривалий процес".

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"Тому що це просто початок і не кінець. Тому що є дуже багато людей, які вважають, що вони є українськими громадянами в окупованому Криму. І ми разом повинні їм допомогти", – додав він.

Раніше ми писали, що США прийняли запрошення на Кримську платформу.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія щодня працює над тим, щоб завадити "Кримській платформі".

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