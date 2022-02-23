Байден озвучив вирок Путіну, а в Зеленського назвали міста, на які може напасти Путін — головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Байден озвучив вирок Путіну
Президент США виступив із новим зверненням до нації, в якому дав оцінку визнанню Росією терористичних утворень "ЛДНР" та рішенню Ради Федерації відправити свої війська в чужу країну.
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У Зеленського назвали три міста, яким загрожує вторгнення РФ — ЗМІ
Російська Федерація не планує зупинятися на Донбасі та може піти на подальший наступ територією України. Путін може зациклитись на трьох містах нашої країни.
Закрити наглухо кордон із Росією — новий проєкт постанови в Раді
У Верховній Раді зареєстровано звернення до президента України Володимира Зеленського щодо закриття кордонів із Росією та Білоруссю, а також припинення транспортного сполучення з РФ.
Блінкен розповів, чому насправді Україна заважає Путіну
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен розповів, чому президенту Російської Федерації Володимир Путіну заважає Україна.
У Білому домі заявили, що побачили "зелених чоловічків" у східній частині України
Сполучені Штати Америки бачать по всій східній Україні "зелених чоловічків", які не носять форму, але поводяться як російські військові.