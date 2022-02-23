Байден озвучив вирок Путіну, а в Зеленського назвали міста, на які може напасти Путін — головні новини за ніч

Байден зробив те, на що не наважились Обама та Трамп, а розвідка назвала Зеленському три міста, на які Путін може піти з наступом

Байден намагається поставити Путіна на місце, а Україні загрожує нове вторгнення РФ/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Байден озвучив вирок Путіну

Президент США виступив із новим зверненням до нації, в якому дав оцінку визнанню Росією терористичних утворень "ЛДНР" та рішенню Ради Федерації відправити свої війська в чужу країну.

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Байден зробив те, на що не наважились Обама та Трамп/Колаж: "Сьогодні"

У Зеленського назвали три міста, яким загрожує вторгнення РФ — ЗМІ

Російська Федерація не планує зупинятися на Донбасі та може піти на подальший наступ територією України. Путін може зациклитись на трьох містах нашої країни.

Розвідка назвала Зеленському три міста, на які Путін може піти з наступом/Фото: колаж: "Сьогодні"

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Закрити наглухо кордон із Росією — новий проєкт постанови в Раді

У Верховній Раді зареєстровано звернення до президента України Володимира Зеленського щодо закриття кордонів із Росією та Білоруссю, а також припинення транспортного сполучення з РФ.

Нардепи можуть звернутися до Володимира Зеленського з двох ключових питань/Фото: колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Блінкен розповів, чому насправді Україна заважає Путіну

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен розповів, чому президенту Російської Федерації Володимир Путіну заважає Україна.

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Блінкен дав відповідь, чому Путіну заважає Україна/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Білому домі заявили, що побачили "зелених чоловічків" у східній частині України

Сполучені Штати Америки бачать по всій східній Україні "зелених чоловічків", які не носять форму, але поводяться як російські військові.