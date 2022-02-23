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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Байден озвучил приговор Путину, а в Зеленского назвали города, на которые может напасть Путин — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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23 февраля, 06:00
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Байден сделал то, на что не осмелились Обама и Трамп, а разведка назвала Зеленскому три города, на которые Путин может пойти с наступлением
Байден пытается поставить Путина на место, а Украине грозит новое вторжение РФ/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"
Байден пытается поставить Путина на место, а Украине грозит новое вторжение РФ/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Байден озвучил приговор Путину

Президент США выступил с новым обращением к нации, в котором дал оценку признанию Россией террористических образований "ЛДНР" и решению Совета Федерации отправить свои войска в чужую страну.

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Байден сделал то, на что не осмелились Обама и Трамп/Коллаж: "Сегодня"
Байден сделал то, на что не осмелились Обама и Трамп/Коллаж: "Сегодня"

У Зеленского назвали три города, которым грозит вторжение РФ — СМИ

Российская Федерация не планирует останавливаться на Донбассе и может пойти на дальнейшее наступление по территории Украины. Путин может зациклиться на трех городах нашей страны.

Разведка назвала Зеленскому три города, на которые Путин может пойти с наступлением/Фото: коллаж: "Сегодня"
Разведка назвала Зеленскому три города, на которые Путин может пойти с наступлением/Фото: коллаж: "Сегодня"

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Закрыть наглухо границу с Россией — новый проект постановления в Раде

В Верховной Раде зарегистрировано обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно закрытия границ с Россией и Беларусью, а также прекращения транспортного сообщения с РФ.

[IMAGE id=2539951; title=Нардепы могут обратиться к Владимиру Зеленскому по двум ключевым вопросам/Фото: коллаж: "Сегодня" ; blank]

Блинкен рассказал, почему на самом деле Украина мешает Путину

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен рассказал, почему президенту Российской Федерации Владимир Путину мешает Украина.

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Блинкен дал ответ, почему Путину мешает Украина/Фото: коллаж: "Сегодня"
Блинкен дал ответ, почему Путину мешает Украина/Фото: коллаж: "Сегодня"

У Белом доме заявили, что увидели "зеленых человечков" в восточной части Украины

Соединенные Штаты Америки видят по всей восточной Украине "зеленых человечков", которые не носят форму, но ведут себя как российские военные.

[IMAGE id=2539966; title=В Белом доме состоялся брифинг Джен Псаки/Фото: коллаж: "Сегодня" ; blank]

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