Байден: Зеленський має сам вирішувати, чи залишатися в Україні

США пропонували Зеленському допомогу в евакуації

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Президент США Джо Байден 2 березня на брифінгу у Білому домі прокоментував можливість евакуації з України президента Володимира Зеленського через вторгнення РФ.

За словами Байдена, "Зеленський має сам вирішувати, чи залишатися в Україні".

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Раніше The Washington Post з посиланням на свої джерела повідомило, що уряд США запропонував Зеленському допомогти в евакуації, якщо в цьому виникне необхідність.

Зеленський заявляв про замах, що готується

Президент Володимир Зеленський 25 лютого у зверненні до українців заявив, що РФ хоче усунути його фізично.

"Я залишаюся в столиці. Моя сім'я також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз перебувають, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог призначив мене як ціль номер один. Мою сім'ю – як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", – сказав президент.

Зеленський повідомив, що є інформація про те, що до Києва увійшли диверсійні групи ворога.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що Кремль відправив до України кадировців для ліквідації президента Володимира Зеленського, проте планам окупантів вдалося завадити.