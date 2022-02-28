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Білоруські військові можуть долучитись до вторгнення в Україну — Washington Post

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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28 лютого, 06:38
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ЗСУ щодня знищують окупантів, тому до них на допомогу можуть прийти військові з Білорусі
Лукашенко може перекинути своїх військовим вже 28 лютого/Фото: колаж: "Сьогодні"
Лукашенко може перекинути своїх військовим вже 28 лютого/Фото: колаж: "Сьогодні"

Білорусь може відправити своїх військових на допомогу російським, які вторгнулися в Україну. Ймовірно, окупанти самі вже не справляються.

Про це повідомляє Washington Post.

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Деталі

"Це зрозуміло, що Мінськ тепер — "продовження" Кремля", — заявив представник адміністрації Байдена.

Зазначається, що білоруські військові можуть долучитися до вторгнення у понеділок, 28 лютого.

Ядерна зброя у Білорусі — реальність?

У Білорусі відбувся референдум щодо поправок до Конституції Республіки. ЦВК оголосила результати.

Білорусь фактично анулює статус без'ядерної держави, оскільки "за" проголосували 65,16% громадян. Таким чином рішення прийнято.

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Такі зміни дозволяють президенту РФ Путіну розмістити на території Білорусі свою ядерну зброю.

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