"Бердянськ – це Україна": місцеві жителі вийшли на мітинг проти окупантів (відео)

У Бердянську Запорізької області, зайнятому російськими військами, місцеві жителі 6 березня вийшли протестувати проти окупантів.
Люди прийшли з українськими прапорами, вони скандують "Бердянськ – це Україна".
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Зеленський звернувся до мешканців тимчасово окупованих територій
Президент України Володимир Зеленський закликав мешканців тимчасово окупованих російськими військами територій до боротьби із ворогом.
"Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, – це крок до перемоги для всієї України. Це шанс на життя. Українці, в усіх наших містах, куди зайшов ворог, відчуйте це, переходьте у наступ! Потрібно йти на вулицю! Виходьте! Потрібно боротися! Щоразу, коли є можливість. Як у Херсоні. Як у Бердянську. Як у Мелітополі. Як у Конотопі. Треба виходити і гнати це зло з наших міст. З нашої землі. Щоб не зробили нові "ДНР" і "ЛНР", у яких нормальне життя просто неможливе. Тільки рабство. Тільки на колінах", – заявив президент.