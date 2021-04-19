Беремо парасолі і одягаємося тепліше: на Україну насувається холодний циклон

Особливо не пощастить жителям західних областей – там погода розійдеться не на жарт

Весна до нас не поспішає – на Україну насувається ще один холодний циклон з дощами, який істотно зіпсує погоду. Очікуються грози, зниження температури, сильний вітер.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

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З боку Чорного моря в Україну у вівторок переміститься атмосферний вихор з низьким тиском в центрі – циклон. Вже найближчої ночі він накриє дощами південь України, а протягом доби накриє східні і центральні області. Дощі можуть бути сильними.

На заході теж очікуються дощі, але іншого походження, місцями можливі грози. У Карпатах можуть бути зливи.

До опадів приєднається сильний вітер.

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Температура повітря в Україні вночі 3-7 градусів тепла, вдень 9-13.

У Києві вівторок очікується прохолодним: вночі 3-6 тепла, вдень 10-12 градусів. Може бути якийсь дощ, але нічого серйозного.

Нагадаємо, днями в Одеській області випав сніг.

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