Русский
$ 27,98
33,53
  1. Новини України

Беремо парасолі і одягаємося тепліше: на Україну насувається холодний циклон

19 квітня, 10:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Особливо не пощастить жителям західних областей – там погода розійдеться не на жарт

Весна до нас не поспішає – на Україну насувається ще один холодний циклон з дощами, який істотно зіпсує погоду. Очікуються грози, зниження температури, сильний вітер.

Реклама

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Відео: Сьогодні

З боку Чорного моря в Україну у вівторок переміститься атмосферний вихор з низьким тиском в центрі – циклон. Вже найближчої ночі він накриє дощами південь України, а протягом доби накриє східні і центральні області. Дощі можуть бути сильними.

На заході теж очікуються дощі, але іншого походження, місцями можливі грози. У Карпатах можуть бути зливи.

До опадів приєднається сильний вітер.

В тренді
З дощами, але не скрізь: якою буде погода в Україні 19 квітня (карта)
Реклама

Температура повітря в Україні вночі 3-7 градусів тепла, вдень 9-13.

У Києві вівторок очікується прохолодним: вночі 3-6 тепла, вдень 10-12 градусів. Може бути якийсь дощ, але нічого серйозного.

Нагадаємо, днями в Одеській області випав сніг.

А ви в курсі, що в Україні вже діють нові штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів? А ось влогер-пенсіонер Дід Панч в курсі.
Чому водії та пішоходи дратують один одного, і хто з них має рацію? Дивіться новий випуск ютуб-шоу пенсіонера-влогера.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

погода дощ прогноз погоди циклон синоптик наталка діденко

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там забороненоУкраїна
Заморозки в середині квітня: синоптик шокувала Україну прогнозом
Заморозки в середині квітня: синоптик шокувала Україну прогнозомУкраїна
Приморозки і дощі: синоптики дали прогноз погоди на початок тижня (карта)
Приморозки і дощі: синоптики дали прогноз погоди на початок тижня (карта)Україна
Затриманий в Петербурзі український консул вже в безпеці
Затриманий в Петербурзі український консул вже в безпеціУкраїна
Відбілювач і заборонені барвники: чим небезпечні популярні в Україні солодощі
Відбілювач і заборонені барвники: чим небезпечні популярні в Україні солодощіУкраїна
Різні для чоловіків і жінок – якими хитрощами в аптеках впарюють дорогі ліки
Різні для чоловіків і жінок – якими хитрощами в аптеках впарюють дорогі лікиЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти