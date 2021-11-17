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СЬОГОДНІ Новини України

Без вакцини точно ніяк. В Україні посилять правила "жовтої зони"

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
17 листопада, 14:22
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У "жовтій зоні" карантину МОЗ хоче запровадити нові правила для невакцинованих українців
У "жовтих зонах" запровадять нові правила для невакцинованих
У "жовтих зонах" запровадять нові правила для невакцинованих / Фото: Колаж: Сьогодні

МОЗ України планує посилити карантинні обмеження для "жовтої зони". Тепер і в "жовтих" областях потрібно мати сертифікат про повний курс вакцинації.

Про це заявив голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

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"Наразі МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які передбачатимуть, що і в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантиних обмеженнях необхідно мати повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів", – сказав Ляшко.

Зазначимо, що зараз у "жовтій зоні" не обов'язково мати сертифікати про вакцинацію, щоб відвідувати ТРЦ, заклади харчування чи масові заходи.

В Україні області почнуть виходити із "червоної зони"

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що в Україні області можуть почати виходити із "червоної карантинної зони" вже наступного тижня.

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Є низка регіонів, у яких зменшився відсоток захворюваності на COVID-19, виписки стабільно почали переважати над госпіталізаціями, а також знизився і відсоток зайнятих ліжок з киснем.

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