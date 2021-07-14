Безвіз із Китаєм і десятки загиблих у заворушеннях в ПАР – головні новини за ніч

Володимир Зеленський домовився з главою Китаю укласти договір про безвізовий режим, а в ПАР почалися погроми і грабежі – та інші новини

Українці можуть отримати безвіз із Китаєм і погроми у ПАР / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Жорстокі заворушення у ПАР

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У Південно-Африканській Республіці після арешту екс-президента країни Джейкоба Зуми почалися заворушення, які в кількох регіонах переросли в погроми і грабежі, за останніми даними, загинуло щонайменше 72 людини.

Заворушення у ПАР / колаж "Сьогодні"

Розширення військового кабінету РНБО

Президент України Володимир Зеленський розширив склад військового кабінету Ради національної безпеки і оборони, ввівши в нього віце-прем'єрів і заступників голови Офісу президента і секретаря РНБО.

Путін пояснив статтю про Україну

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що кілька місяців думав над своєю великою "статтею" про Україну, яка нещодавно була опублікована на сайті Кремля. Він розсипався в поясненнях про те, що відчуває загрозу, і згадав про арешт кума Медведчука.

Володимир Путін / Фото: kremlin.ru

Зеленський домовився про безвіз із Китаєм

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, під час якої вони домовилися укласти угодупро безвіз між Україною і Китаєм.

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Гордон – про нові відставки в уряді

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що після відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова ще кілька міністрів втратять свої посади і назвав двох кандидатів на "виліт" найближчим часом.

Що відбувалося 13 липня в Україні та світі, дивіться у випуску новин "Сьогодні":