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Бойовики на Донбасі обстріляли наші позиції з гранатометів

31 липня 2021 8:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У Луганській області зафіксували ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування

Українські військові захищають нашу територію. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські військові захищають нашу територію. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі за останню добу, 30 липня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Зокрема, у Водяного, що на Приазов'ї, противник двічі застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

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Про це повідомили прес-центрі ООС.

У напрямку населеного пункту Новоселівка Друга російські найманці обстрілювали наші позиції по автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

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"Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає", – пишуть в повідомленні.

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Станом на 7:00 ранку, 31 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше в США заявили, що Росія з 2015 року відмовляється виконувати Мінські угоди. Ситуація не змінилася і до цього дня, тому це виклик не тільки для України, але і для західних партнерів.

Крім того, раніше бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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