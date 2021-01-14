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Бойовики під Маріуполем обстріляли позиції ЗСУ, один боєць поранений

14 січня, 20:11

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Майже щодня українські військові зазнають втрат вбитими і пораненими

Сьогодні, 14 січня, близько 18:00 внаслідок обстрілу противником наших позиції отримав поранення один військовослужбовець Збройних сил України.

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Про це повідомляє Офіційний Telegram-канал Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Інцидент стався в районі Гнутова, селища за 20 км на північний схід від контрольованого Україною Маріуполя.

Пораненому бійцю надано медичну допомогу, стан його стабільний. Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено "режим тиші" та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

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Нагадуємо, 12 січня неподалік від населеного пункту Золоте-4 на Луганщині противник вів вогонь із автоматичного станкового і ручного протитанкового гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав осколкове поранення.

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Також нагадаємо, 11 січня внаслідок ворожих обстрілів в Пісках біля Донецька загинув український військовослужбовець.

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Донбас маріуполь поранення поранені провокації обстріли Гнутове втрати ЗСУ ООС

Джерело: Сьогодні

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