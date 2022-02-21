Бойовики продовжують стріляти, а Путін та Байден проведуть саміт з безпеки — головні новини за ніч

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Російські бойовики відкрили вогонь по Луганську
Бойовики вдарили з важкого озброєння по Луганську. Чергову провокацію російські найманці скоїли 20 лютого близько 21.00 з метою звинувачення українських військових.
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Путін і Байден прийняли пропозицію Макрона щодо проведення саміту з питань безпеки
Президент Франції Еммануель Макрон запропонував провести саміт з безпеки між президентами Росії та США. Путін та Байден погодилися на це.
Росія на порозі вторгнення в Україну — Блінкен
Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Росія перебуває на порозі вторгнення в Україну. На це вказують усі ознаки. Держсекретар пообіцяв, що Вашингтон до останнього моменту використатиме всі можливості, щоб зрозуміти, чи можна переконати Москву за допомогою дипломатії.
Україна викрила "темник" Кремля, як ЗМІ "правильно" писати про ситуацію на Донбасі
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки викрив "темник" РФ, яким керуються ЗМІ країни-агресорки для спотворення картини подій на Донбасі.