Бойовики поранили на Донбасі українського воїна – в якому він стані

Окупанти один раз використали заборонене мінськими домовленостями озброєння

Воїна евакуювали у медичний заклад. / Фото: Колаж: Сьогодні

Від початку доби 21 грудня на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксували два порушення режиму припинення вогню. Унаслідок цього один військовий отримав поранення.

Про це повідомили у пресслужбі ООС.

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Де стріляли

В напрямку Широкиного ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Мар'їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Що з пораненим військовим

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

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