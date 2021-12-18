Бойовики поранили українського військового на Донбасі – у якому він стані

Окупанти чотири рази застосували заборонену Мінськими домвленостями зброю

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. / Фото: Колаж: Сьогодні

Від початку доби 18 грудня на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів отримав поранення український військовий.

Про це повідомили у прессцентрі ООС.

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Чотири рази бойовики використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Де стріляли

В районі населеного пункту Широкине противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17. В напрямку Південного окупанти вели вогонь тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

окупанти вели вогонь тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю. Поблизу Водяного та Троїцького ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.

та ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм. Біля Новозванівки російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Поранений військовий

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

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