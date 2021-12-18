Бойовики поранили українського військового на Донбасі – у якому він стані

Від початку доби 18 грудня на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів отримав поранення український військовий.
Про це повідомили у прессцентрі ООС.
Чотири рази бойовики використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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Де стріляли
- В районі населеного пункту Широкине противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.
- В напрямку Південного окупанти вели вогонь тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.
- Поблизу Водяного та Троїцького ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.
- Біля Новозванівки російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Поранений військовий
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Раніше ми писали:
- Окупанти на Донбасі вбили українського військового і поранили ще одного.
- Український захисник отримав численні поранення, підірвавшись на пластиковій міні.