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Боевики ранили украинского военного на Донбассе – в каком он состоянии

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
18 декабря, 17:16
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Оккупанты четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями оружие
Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала суток 18 декабря на Донбассе со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов получил ранение украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Четыре раза боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Где стреляли

  • В районе населенного пункта Широкино противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.
  • В направлении Южного оккупанты вели огонь трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.
  • Вблизи Водяного и Троицкого враг произвел обстрел из минометов калибра 82 мм.
  • Рядом с Новозвановкой российские наемники совершили обстрел из гранатометов разных систем.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Раненый военный

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

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