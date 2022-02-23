Бойовики вдарили по Станиці Луганській, спалахнув житловий будинок (фото)

Бойовики влучили у цивільний будинок в Станиці Луганській на Донбасі. В результаті обстрілу будівля загорілася, пожежа триває.
Про це повідомилив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в своєму Telegram.
За його даними, в будинк влучив боєприпас калібром 122 мм. Це сталося о 17:37. Інформація надійшла до чергової частини місцевої поліції.
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"Надійшло повідомлення від гр. Левенець Олександра Олександровича, про те, що за адресою: Станично-Луганський район, смт Станиця Луганська, вулиця Ватутіна, буд.98, у будівлю потрапив боєприпас 122 мм, будівля горить", – йдеться в повідомленні.
Місце пожежі в Станиці Луганській. Фото: Андрій Цаплієнко
Обстріли посилилися
23 лютого окупанти на Донбасі обстріляли дитячий садок у Зеленопіллі, а в Миколаївці снаряд бойовиків влучив у житловий будинок, поранено місцеву мешканку.
У селі Миколаївка жінка постраждала внаслідок розриву снаряда. У Зеленопіллі четверо дітей на момент обстрілу ховалися у підвалі разом із вихователями. Після цього дітей забрали батьки.
Крім того, на вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало подружжя похилого віку.
Правоохоронці наголосили, що відстань від Зеленопілля до лінії розмежування – лише 5 км.
Загострення на Донбасі
- 20 лютого бойовики обстріляли спостерігачів української сторони СЦКК у Щасті. Снаряд влучив у український ЗІЛ-131 "білих касок", який перебував на мосту КПВВ.
- Увечері цього ж дня окупанти вдарили з важкого озброєння по Луганську. Чергову провокацію російські найманці здійснили близько 21:00, щоб потім звинуватити у цьому українських військових.
- 21 лютого селище Врубівка та місто Щастя на Донбасі потрапили під обстріл російських окупантів. У результаті люди залишилися без світла, газу, води та тепла.
- 22 лютого у Луганській області внаслідок обстрілу ТЕС спалахнув трансформатор. На місце виїхали рятувальники.
- 23 лютого бойовики на Донбасі посилили вогонь із "Градів". Окупанти влучають у житлові будинки та позиції ЗСУ.
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