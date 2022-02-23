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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Боевики ударили по Станице Луганской, загорелся жилой дом (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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23 февраля, 19:50
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Оккупанты снова обстреляли гражданских из прифронтового населенного пункта
Боевики обстреляли гражданских на Донбассе.
Боевики обстреляли гражданских на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики попали в гражданский дом в Станице Луганской на Донбассе. В результате обстрела здание загорелось, пожар продолжается.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Telegram.

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По его данным, в дом попал боеприпас калибра 122 мм. Это произошло в 17:37. Информация поступила в дежурную часть местной полиции.

"Поступило сообщение от гр. Левенец Александра Александровича, о том, что по адресу: Станично-Луганский район, пгт Станица Луганская, улица Ватутина, д.98, в здание попал боеприпас 122 мм, здание горит", – говорится в сообщении.

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Место пожара в Станице Луганской. Фото: Андрей Цаплиенко

Обстрелы усилились

23 февраля оккупанты на Донбассе обстреляли детский сад в Зеленополье, а в Николаевке снаряд боевиков попал в жилой дом, ранена местная жительница.

В селе Николаевка женщина пострадала в результате разрыва снаряда. В Зеленополье четверо детей на момент обстрела спрятались в подвале вместе с воспитателями. После этого детей забрали родители.

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Кроме того, на улице Юбилейной поврежден дом, во время обстрела внутри находились супруги пожилого возраста.

Правоохранители подчеркнули, что расстояние от Зеленополья до линии разграничения – всего 5 км.

Обострение на Донбассе

Раньше мы писали:

  • Боевики на Донбассе усилили огонь из "Градов": где стреляли
  • За сутки 22 февраля в Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых – с применением тяжелого вооружения.

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