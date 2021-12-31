Понад тисячі військових льотчиків охороняють небо над Україною в новорічну ніч

Прикриватимуть небо зенітні ракетні дивізіони С-300, Бук-М1 та чергові підрозділи Су-27 та МіГ-29.

Понад тисячу військових охоронятимуть небо над Україною у новорічну ніч. Колаж "Сьогодні"

Понад тисячу військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України безперервно несуть бойове чергування у системі протиповітряної оборони країни.

Про це повідомляє "Армія inform".

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Повітряний простір над Україною та за її межами моніторитиме десятки радіолокаційних станцій. При цьому прикриватимуть небо зенітні ракетні дивізіони С-300, Бук-М1 та чергові ланки Су-27 та МіГ-29.

Російська окупація Донбасу

Наприкінці зими та на початку весни 2014 року армія РФ окупувала Крим. Трохи згодом Кремль розпочав гібридну війну на Донбасі. Москва продовжує заперечувати свою участь, стверджуючи, що на Донеччині "громадянська війна". При цьому у Кремлі регулярно звинувачують Україну в "невиконанні" Мінських угод.

2021-го РФ навесні і потім восени накопичила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року . Він також показав можливі сценарії настання російських військ на територію України.

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