"Велике будівництво": в Миколаївській області з'явилися дитсадки з сонячними колекторами

У Миколаївській області повністю завершили ремонт і реконструкцію на семи об'єктах соціальної інфраструктури для дітей. Серед них школа, два садки і чотири спортивні комплекси.

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Про це повідомляє прес-служба обласної адміністрації.

На проведення робіт за програмою "Велике будівництво" було виділено 15,3 млн грн з Державного фонду регіонального розвитку та 24 млн грн з місцевих бюджетів.

Капітально відремонтований садочок "Малятко" в селі Новоіванівка прийме 26 дітей, а дитячий садок №72 в Миколаєві розрахований на 85 дітей. В ході ремонту не просто замінили комунікації та відремонтували приміщення, а й встановили сонячні колектори і подбали про енергоефективність.

Опорна школа в Снігурівці, де навчаються 1 200 дітей, також пройшла термосанацію і реконструкцію систем опалення.

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Важливою складовою програми "Велике будівництво" є відновлення спортивної інфраструктури по всій країні. У Миколаївській області вже більш як 490 тис. жителів мають можливість займатися спортом і активно відпочивати на нових спортивних об'єктах.

Серед них реконструйовані спортивні майданчики зі штучним покриттям в школі вітрильного спорту "Обласний яхт-клуб", капітально відремонтовано футбольне поле при школі №48 в Миколаєві.

Окрім того, при школі №61 в Миколаєві обладнали футбольне поле зі штучним покриттям, встановили тренажери і бігові доріжки. Тут з'явився багатофункціональний спортивний майданчик з баскетбольними щитами, волейбольними стійками, вишкою для суддівства і нова система освітлення.

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У селищі Ольшанське обладнали два багатофункціональні спортивні майданчики, а також тенісний корт, бігові доріжки, встановили гімнастичне обладнання та вуличні спортивні тренажери.

До кінця 2021 року за програмою "Велике будівництво" в Миколаївській області буде завершена реконструкцію і технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки КП "Миколаївський міжнародний аеропорт", капітальний ремонт і реконструкцію в шести дитячих навчальних закладах в Миколаєві, Вознесенську та Трикратах.

Раніше повідомлялося, що в рамках програми "Велике будівництво" в Одеській області відремонтують дорогу до кордону з Молдовою.

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