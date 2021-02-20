Одну маску носили всім селом, 14 людей від COVID-19 померли: Нові Санжари через рік після погромів

Завтра, 20 лютого, виповнюється рік з того часу, як в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі розгромили автобуси з евакуйованими з Уханя українцями. Нагадаємо, 20 лютого 2020 року з Китаю в один із санаторіїв Нових Санжар евакуювали понад 70 людей, які мали пройти двотижневий карантин. Цьому чинили опір місцеві жителі, після чого на протест вийшли більше тисячі новосанжарців. Маючи намір не допустити автобуси з евакуйованими, деякі з учасників протесту закидали їх камінням.

Зняв маску – віддай іншому

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Парадоксально, але через кілька місяців саме в Нових Санжарах в одному з магазинів було помічено кричуще порушення карантину. Полтавська активістка, медіаексперт Ірина Земляна, приїжджаючи до своїх родичів, в одному магазинів помітила, як на вході висять так звані чергові маски. Вони були призначені для тих, хто прийшов за товарами без маски. Про це Ірина написала в соцмережі, вказавши, що порушення було в тому, що після використання маску вимагали повернути на місце, щоб нею скористався інший покупець без маски.

"Я не могла повірити в те, що я почула (про використання маски. – Авт.). Мало того, наступного ранку до мене приїхав дільничний. Він мені сказав, що його начальника вранці в неділю розбудив начальник поліції Полтавської області і доручив з'ясувати всі обставини", – розповідала Ірина нам в коментарі, пояснюючи, що після того, як вона написала про це пост в соцмережах, до неї примчав поліцейський для з'ясування обставин.

Зараз, за її словами, про маску їй вже не доводилося чути. Місцеві жителі Нових Санжар та селищний голова також підтверджують, що тепер "чергових масок" в магазинах вони не помічають.

"Не звертав уваги, є чи ні. Думаю, що після розголосу, звичайно, керівництво магазину виправилося. Але бачу, що є люди, які натягують светр на обличчя і так заходять. Яка нині обстановка в Нових Санжарах? Наприклад, таких, які хочуть вакцинуватися – я не знаю. Але є люди, які категорично не хочуть отримати укол в Україні, а мають намір зробити це в Європі. Що стосується минулого локдауну і карантину вихідного дня, то дуже багато магазинів працювали таємно. Особисто я не вважаю це порушенням", – каже нам місцевий активіст Роман Бобонець.

Майже тисяча жертв "корони"

Як ми з'ясували, в Новосанжарському районі коронавірусом перехворіли майже тисяча людей.

"З початку епідемії у нас в районі перехворіли 743 людини. Зараз хворіють 30, з них 7 – у стаціонарі, 23 лікуються амбулаторно. На жаль, 14 померли. Останній випадок був учора – померла жінка 68 років", – розповів нам селищний голова Геннадій Супрун.

Були і провокатори

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За словами Новосанжарської влади, тема погрому автобусів залишається на слуху – адже тоді, рік тому, про це протистояння написала навіть світова преса. Втім, ніхто з опитаних нами місцевих жителів і влади не вважає своїх земляків винними на всі 100%. Швидше навпаки, пояснюють, чому сусідам довелося так вчинити.

"В той день, рік тому, з ранку почала надходити інформація, що біля Нових Санжар збирається велика кількість силовиків і техніки проти мирних людей. А люди тоді вийшли просто з'ясувати, чи правда те, що евакуйовані будуть розміщуватися тут. Також задалися питанням, чому потрібно розмістити в центрі Нових Санжар, а не, наприклад, за межами населених пунктів, як це роблять, наприклад, в Америці", – говорить Геннадій Супрун. Він резюмував, що конфлікт у більшій мірі стався через дефіцит інформації з офіційних джерел: "Люди в результаті перекрили дорогу, людей почали відтісняти, а найактивніших з тих, що чинили опір, запихали в автозаки. Після цього люди вийшли на захист своїх земляків. Крім того, я особисто бачив чотирьох провокаторів, які не є місцевими жителями".

Дюжина засуджених

За погроми в Нових Санжарах протягом року було засуджено 12 людей. Як розповіли нам в пресслужбі Полтавської облпрокуратури, четверо засуджені за блокування транспортних комунікацій, шестеро – за організацію масових заворушень, двоє – за хуліганство. При цьому шестеро отримали по 5 років в'язниці, але за ґратами не опинилися – їм дано по одному року випробувального терміну. Решта шестеро оштрафовані на 850 грн.

"Вони вже переглянули свою поведінку", – коротко резюмував нам в коментарі селищний голова Нових Санжар Геннадій Супрун.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як проходили будні українців, які перебували на обсервації в Нових Санжарах.

Також місцеві жителі розповіли, за яких би умов вони зустріли евакуйованих з хлібом-сіллю. Подробиці – в сюжеті.

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