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Бійці ЗСУ повернули 10-річній дівчинці мобільний телефон, відібраний окупантами (фото)

Павло Заяць Павло Заяць
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18 квітня, 10:31
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Військовий РФ запевняв, що телефон належить йому, але його швидко викрили у брехні
Бійці 93-ї бригади повернули дитині смартфон, поцуплений військовими РФ
Бійці 93-ї бригади повернули дитині смартфон, поцуплений військовими РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" у Сумській області повернули 10-річній дівчинці мобільний телефон, який у неї відібрали російські окупанти на блокпосту.

Як повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Facebook, розвідувальний підрозділ 93-ї бригади "Холодний Яр" проводив операцію на східному напрямку.

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"У полон до наших хлопців потрапив механік-водій з Кантемирівської дивізії російських збройних сил. При затриманні у полоненого знайшли червоненький мобільний телефон, а також павербанк зі стразами. Спочатку окупант брехав, що це його речі. У мобілці була сім-картка одного з російських операторів. І з цього телефону вже були дзвінки до Росії. Та у списку контактів були й українські номери, підписані "татуся" та "мамуля", – йдеться в повідомленні.

Холодноярці почали телефонувати на ці номери і виявилося, що телефон належить 10-річній Іванці. Мати дівчини Олена розповіла, що військові РФ відібрали в них телефони під час евакуації.

"15 березня ми виїхали усією родиною евакуаційним коридором з Тростянця, на той час окупованого. Стояли у колоні на своїй машині "шестірочці", були перелякані, бо за місто йшли бої. Коли стояли у евакуаційній колоні, підійшли військові РФ та сказали віддати усі телефони... На блокпосту російські військові ходили з картонною коробкою та відбирали телефони в усіх, хто їхав з міста, погрожуючи розстрілом. Вони кричали та залякували нас. Казали, нібито ми їх знімаємо. Пройшло приблизно три дні, на мій номер зателефонували хлопці і запитали: це ви мамочка? Я відповіла – так. Дмитро з 93-ї бригади розповів, що вони у полоненого російського військового знайшли телефон. Запитували, чи ми живі", – каже вона.

Жінка зазначила, що була дуже схвильована і спочатку не повірила – "думала, що це якісь жарти".

"Іванка дуже плакала через те, що забрали телефон. І хоча мій чоловік сказав хлопцям залишити телефон собі, вони все одно відправили його нам поштою", – розповіла мати дівчинки.

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Російські мародери тоннами вивозять з України награбоване

У Мережу потрапило відео, на якому російські військові у Білорусі відправляють додому посилки з вкраденою в Україні технікою та речами.

4 квітня активістські проєкти "Білоруський Гаюн" та "База даних" опублікували списки ймовірних відправників. "Білоруський Гаюн" стверджує, що ідентифікував 16 солдатів, які надіслали до Росії вантажі вагою від 50 до 450 кілограмів. "База даних" назвала одразу 69 відправників і навела такі подробиці, як вага посилок, адреса одержувача та номери замовлень, за якими можна відстежувати відправлення.

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Найбільше посилок з Мозиря відправлено до Рубцовська (Алтайський край РФ) – це місто вказали 49 з 69 відправників. Інші посилки пішли в Москву, Читу, Омськ, Новосибірськ, Псков, Біробіджан та інші міста Росії. Найскромніша з посилок важить лише три кілограми, а найбільше відправлення – майже пів тонни.

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Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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