Бойовики обстріляли карету швидкої з військовими: дві людини загинули

Російські найманці обстріляли карету швидкої допомоги з пораненими військовими. Дві людини загинуло.
Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.
Деталі
На трасі УКРНІОЗ в Херсонській області бойовики обстріляли карету швидкої допомоги під час транспортування поранених. 64-річний водій та поранений військовий згоріли, а один з поранених отримав вогнепальне поранення. Внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 статті 438 КК України.
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До того ж найманці обстріляли житловий будинок у Харкові на вулиці Бучми 40а. Запеклі бої тривають.
Масові обстріли
У Чернігівській обласній державній адміністрації повідомили, що у Чернігові та інших містах області вночі можливі масовані ракетні удари.
"Вночі можливі масовані ракетні удари по Чернігову та інших містах області. Від безнадії ворог використовує усе, що в нього є, і готовий навіть бомбити міста. За можливості проведіть цю ніч в укритті", — йдеться в повідомленні.